TOKİ’den Şanlıurfa Akçakale’de konut satışı yapıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa'da bulunan 265 konutu satışa sunuyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Şanlıurfa Akçakale Atatürk Mahallesi'nde 265 adet konutu kuralı satışa sunuyor.
170 adet 2+1 konut ile 95 adet 3+1 konut %10 peşinat ve 180 ay vade seçeneği ile satılacak. Başvurular 11 Ekim – 27 Ekim 2021 tarihleri arasında T. Ziraat Bankası A.Ş. Şubelerine yapılacak.