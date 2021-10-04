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TOKİ’den Şanlıurfa Akçakale’de konut satışı yapıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa'da bulunan 265 konutu satışa sunuyor.

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TOKİ’den Şanlıurfa Akçakale’de konut satışı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Şanlıurfa Akçakale Atatürk Mahallesi'nde 265 adet konutu kuralı satışa sunuyor.

170 adet 2+1 konut ile 95 adet 3+1 konut %10 peşinat ve 180 ay vade seçeneği ile satılacak. Başvurular 11 Ekim – 27 Ekim 2021 tarihleri arasında T. Ziraat Bankası A.Ş. Şubelerine yapılacak.

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Atatürk Şanlıurfa Ziraat Bankası