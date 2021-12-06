Topkapı Sarayı’ndaki restorasyon işinde kamu zararı iddiası

Sayıştay raporunda Topkapı Sarayı'ndaki restorasyon işinde iş kalemlerine yüklenici firmanın piyasa rayiçlerine göre çok yüksek fiyat teklif verdiği ortaya çıktı. Buna göre üç iş kalemindeki kamu zararı 5 milyon 879 bin TL olarak tespit edildi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Sayıştay 2020 Yılı Milli Saraylar Taslak Raporunda yer alan bulgu sansürlenerek yayınlanan Sayıştay Raporundan çıkarılmıştır" dedi.

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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın 2020 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda ‘Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Bölümü ve Bina Zemin Güçlendirme, Restorasyon ve Teşhir Tanzim’ işinde yaklaşık maliyetin uygun ve gerçekçi hazırlanmadığı tespit edildi.

Sayıştay'ın raporunda, “Yaklaşık maliyet hesabında iş kalemi miktarlarının olması gerekenden daha az belirlendiği, yüklenici firmanın da miktarları eksik belirlenen iş kalemlerine piyasa rayiçlerine göre çok yüksek fiyat teklifi verdiği anlaşılmıştır” denildi.

KAMU ZARARI 5 MİLYON 873 BİN TL

Söz konusu raporun uygulama kısmında ise, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi miktarlarının eksik belirlendiği, iş kalemlerine yüklenici firmanın piyasa rayiçlerine göre çok yüksek fiyat teklif verdiği ortaya çıktı. Buna göre üç iş kalemindeki kamu zararı 5 milyon 873 bin TL olarak tespit edildi.

2 BİN 500 KAT ARTIRILMIŞ

Sayıştay'ın raporunu değerlendiren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

“Topkapı Sarayı'ndaki restorasyon işi kapsamında; ihalede; düşük miktarlı işlere fahiş fiyatlar verildiğini, uygulamada; bu iş miktarlarının 2500 kata kadar artırıldığını tespit ettik. Üç iş kalemindeki kamu zararı: 5.873.970TL “

“SAYIŞTAY RAPORUNDAN ÇIKARILDI”

Yavuzyılmaz ayrıca, “Sayıştay 2020 Yılı Milli Saraylar Taslak Raporunda yer alan bulgu sansürlenerek yayınlanan Sayıştay Raporundan çıkarılmıştır” açıklamasında bulundu.