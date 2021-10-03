Hem akşam yemeğinde hem de kahvaltıda yediler, hastanelik oldular

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde topladıkları mantarları akşam yemeğinde ve kahvaltıda yiyen 6 kişi zehirlendi.

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İlçeye bağlı Kuzuculu Mahallesinde yaşayan Ayşe ile Remzi Akalın, Sultan Durak, Fatma Karaduran, İsmet Kirkit ve Selim Öztaş, dün öğle saatlerinde doğada kendiliğinden yetişen mantarları topladı.

Mantarları pişirip akşam yemeğinde ve kahvaltıda yedikten sonra sağlık sorunları yaşayan 6 kişi, yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Burada yapılan tedavilerinin ardından Sultan Durak ve Fatma Karaduran Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine, İsmet Kirkit ile Ayşe Akalık ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Remzi Akalın ve Selim Öztaşın tedavisinin ise Dörtyol Devlet Hastanesinde sürdüğü öğrenildi. DHA

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