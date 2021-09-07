Toplu iş sözleşmesi ve mahkeme kararına rağmen haklarını alamıyorlar

Atatürk Üniversitesi’nde çeşitli birimlerde çalışan 36 işçi, 2017 yılında sendika ile imzalanan toplu iş sözleşmesinden faydalanamayınca üniversiteye dava açtı. Bunun üzerine işten çıkarılan işçiler bu kez de işe iade için mahkemenin yolunu tuttu. Yıllardır hukuk mücadelesi veren işçiler açtıkları davaları kazanmalarına rağmen sözleşmeden doğan haklarından yararlanamadı.

Orhan BOZKURT

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Atatürk Üniversitesi mali işler daire başkanlığında 10, 15 ve 22 yıla kadar kadrolu olarak çalışan 38 işçi 2017 yılında Tez Koop-İş'e üye oldu ve toplu iş sözleşmeleri rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından törenle imzaladı. İşçiler, sözleşmeden kaynaklanan sendikal haklarını istediklerinde ise “Sizin hakkınız yok. Sözleşmeden kaynaklanan haklarınızdan yararlanmak için üniversiteyi mahkemeye verin” cevabını aldılar. Mahkemeyi kazanan işçiler bu defa da işten çıkarıldı.

“BİZE ‘MAHKEMEYE GİDİN DEDİLER’, GİTTİK KAZANDIK İŞTEN ÇIKARDILAR”

Mahkemenin “Toplu sözleşmeden faydalanmalılar” kararlarına rağmen haklarından vazgeçmeleri koşulu ile lojman yönetimi bünyesinde yeniden işe alınan işçiler SÖZCÜ’ye yaşadıklarını şöyle anlattılar: “Üniversite yönetimi, toplu iş sözleşmesinden faydalanamayacağımızı, ancak bu hususta bir dava açar ve kazanırsak faydalanabileceğimizi söyleyerek, bizleri dava açmaya yönlendirdiler. Davayı açtık, kazandık fakat üniversite bu kez hemen bizi işten çıkardı.”

“‘ALLAH BİR SÖZ BİR’ DEDİLER AMA SÖZLERİNİ TUTMADILAR”

Üniversiteye yürüyerek haklarımızın ve işimizin verilmesini istedik. Bu defa da; ‘gidin işe iade davasını açın. Bu arada sizi dava süresince özelden çalıştıralım, açılan davaya da müdahil olmayacağız. ‘Allah bir söz bir’ dediler. Ama sonrasında sözlerini tutmadılar, müdahil olmayacağız dedikleri davaya 80 sayfa savunma verdiler. Biz de hakkımızı almak için demokratik yollarla mücadele etmeye karar verdik. Lojman yönetimi kanunen normalde rektörlüğe bağlı fakat onlara göre özel. Bizim kazandığımız haklarımızı gasp ettiler. Ayrıca içimizde bir de şehit babası var, bu yapılanlar bizi ve ailelerimizi mağdur etti. Yetkililerden bu mağduriyetin giderilmesini toplu iş sözleşmesinden doğan haklarımızı ve eski kadrolu işimizi istiyoruz.”