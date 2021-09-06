Toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirli saatler içerisinde bugün toplu ulaşım seferlerinin ücretsiz olacağı bilgisi paylaşıldı. İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında otobüsler, metro ve metrobüsler ücretsiz olacak. Aynı gün servis araçları tam gün ücretsiz park edebilecek. Yolda kalan araçlar için çekiciler hazır bekletilecek.

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Okulların açıldığı ilk gün olan 6 Eylül Pazartesi günü İstanbul’da birçok toplu taşıma aracı vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda pazartesi günü ders başı yapılacak. Eğitim alınacak okullarına yolculuk yapacak olan öğrenciler ve veliler yoğunlukla metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi araçları kullanacak.

OTOBÜS, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ

Okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü özel araç yoğunluğu yaşanmaması için İstanbul'da bilet entegrasyonuna tabi tüm toplu ulaşım araçları, 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak. İETT 1.860, Metro İstanbul ise 16 ek sefer koyacak. Aynı gün servis araçlarına İSPARK'larda tam gün ücretsiz park imkanı verilecek. Okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanması sağlanacak.

SERVİSLER DENETLECEK

Okul servis aracı kullanacak şoförler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alkol ve uyarıcı madde testine tabii tutulacak. Taşımalı eğitimde görev alacak okul servis şoförleri ve rehber personellerin aşı kartları kontrol edilecek. Servis güzergah kullanım izin belgesi ve toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayanlar https://tuhim.ibb. gov.tr adresinden kontrol edilecek. Veliler de aynı web sitesini kayıtlı servis şoförü sorgulama ve okul servis ücreti hesaplama hizmetleri için kullanabilecek.

İZMİR'DE İLK HAFTA TOPLU ULAŞIM 5 KURUŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü öncesi “kış trafik düzeni” kapsamında bir dizi önlemi hayata geçiriyor. Devam eden ve yeni başlayacak uygulamaların ve hizmetlerin yanı sıra toplu ulaşımın tüm unsurlarında araç sayıları ve sefer sıklıkları büyük ölçüde artırılacak.

Ayrıca UKOME kararıyla ilk kez bu yıl, yalnızca ilk haftaya özel olmak üzere öğrencilerin ve öğretmenlerin toplu ulaşım hizmetinden 5 kuruşa yararlanması sağlanacak. Uygulama 5 Eylül Pazar'ı, 6 Eylül Pazartesi'ye bağlayan gece 02.00'de başlayacak; 10 Eylül Cuma'yı, 11 Eylül Cumartesi'ye bağlayan gece 02.00'de sona erecek.