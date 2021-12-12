‘Topuklu Efe’ girişimci kadının hayalini gerçekleştirdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun sunduğu ata tohumlarından acı sos, pulbiber ve acı biber turşusu üretip ekonomiye kazandırma hayali desteklenen girişimci Bihter Ekener, katma değerli ve nitelikli ürün ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde nitelikli ve katma değeri yüksek ürüne yönelmek isteyen kadınlara destek vermeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sunduğu ata tohumlarından acı sos, pulbiber ve acı biber turşusu üretip ekonomiye kazandırma hayali desteklenen girişimci Bihter Ekener hayalini gerçekleştirdi. Hiçbir pestisit (tarım ilacı) ve kimyasal gübre kullanmadan, tamamen doğal yöntemlerle bütün yaz boyunca çalışıp istediği ürünleri üreten Ekener, Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret ederek ürünlerini tanıttı. Ekener, Çerçioğlu'nun bu desteğiyle şimdi de işlerini büyütme kararında olduğunu söyledi

Üretime yönelmek isteyen kadınlara her türlü desteği veren Aydın Büyükşehir Belediyesi, girişimci Bihter Ekener'e geçen nisan ayında verdiği fidelerle onun da yolunu açtı. Aydın'ın kalitesi yüksek yerel biberi olan Bozdoğan acı biberi fidelerinden ürettiği katkısız ve doğal ürünlerle Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret eden Ekener hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

ÇERÇİOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyarette konuşan girişimci Bihter Ekener, “Bugün Özlem Başkan'la görüştük. Kendisine ürünlerimi getirme şansı buldum. Çok ilgisini de çekti. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak benim gibi kadınları her zaman desteklediğini de iletti. Arkamda bu desteği hissettikten sonra işleri büyütmeye karar verdim. Şimdi iki çeşit acı sos, turşu ve pulbiber üretiyorum. Yavaş yavaş bu işte büyümeyi hedefliyorum. Bana verilen bu destekten dolayı Özlem Başkan'a ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ÇERÇİOĞLU: HER ZAMAN KADIN ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Her zaman kadın üreticilerin yanında olduklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu ise, “Muhteşem. Kadınlarımıza bu zamana kadar destek verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Özellikle de bu zor günlerde, tarıma verilen desteğin artması gereken bu günlerde. İnsanların tarıma daha fazla yönlendirilmesi gerekiyor. Biz de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak tam destek veriyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Çerçioğlu, Ekener'i girişimci olduğu için ayrıca tebrik ederek “Elinize, yüreğinize sağlık. Sizi kutluyorum” dedi.

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