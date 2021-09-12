Torpille kütüphane müdürleri atandı

CHP’Lİ İlgezdi, “Liyakati yok sayan iktidar, kütüphane müdürlüğü sınavında da yandaşa kadro verdi” dedi...

Başak KAYA

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre yönetmeliğe aykırı işlem yapıldığını ortaya çıkardı. CHP'li İlgezdi, 93 kütüphane müdürlüğü kadrosu için yazılı sınavı 142 kütüphanecinin geçtiğini ifade ederek, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde kütüphane müdürü, atanabilmek için ‘kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak' hükmü bulunmaktadır. Yine yönetmelikte ‘Yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunları' atanabilmekte. 93 kadro için 142 kütüphanecinin başarılı olduğu sınavda sözlü ile elenen kütüphaneciler yerine 17 kütüphaneci olmayan kişi atanmıştır. Bu 17 kişilerin atanması mevzuata aykırıdır ve bu kişilerin atamaları durdurulmalıdır” dedi.

100 ALAN ELENDİ

İlgezdi, yazılı sınavdan 100 tam puan alan kütüphanecinin sözlüde elendiğini de belirterek, “Tüm kurumlarda liyakati yok sayan iktidar, kütüphane müdürlüğü sınavında da yandaş ve torpillilere müdürlük vermek için, yönetmeliğe aykırı olarak atamalar yaptı. Yazıdan 100 tam puan, 97,20 gibi yüksek puan alan kütüphaneciler düşük sözlü puanlarıyla elenirken; yazılıdan 76, 60, 78, 72 gibi puan alan kütüphaneci olmayanlar müdürlüklere atandı” ifadesini kullandı. İlgezdi, konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a soru önergesi verdi.