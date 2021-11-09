Tosuncuk’un abisi: Beni masasına bile oturtmadılar

Mehmet Aydın'ın tutuklanan ağabeyi ve Çiftlik Bank'ın iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın ifadesinin detayları ortaya çıktı. Aydın, "Kardeşim korumalar tuttu, ona ulaşmam çok zor olmaya başladı. Ofisine bile giremez oldum. Korumalar, beni kardeşimin masasına dahi oturtmadı" diyerek sistemin kuruluşu ve işleyişinden bilgisinin olmadığını söyledi.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın’ın ağabeyi olan Çiftlik Bank davası sanıklarından Fatih Aydın geçtiğimiz hafta tutuklu bulunduğu Uruguay'dan Türkiye’ye getirilmişti. Anadolu Adalet Sarayı'nda 5 Kasım’da sevk edildiği mahkemece “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

4 SENE ÖNCE GİTTİĞİ URUGUAY’DA 3 ÇOCUĞU OLDU

Savcılıkta yöneltilen 24 soruya ilişkin 5 saat ifade veren Fatih Aydın'ın ifadesindeki detaylar ortaya çıktı. İfadesinde iktisat fakültesi mezunu olduğunu ve 2017 yılında Uruguay'a gittiğini söyleyen Aydın, çalışma ve oturma izni aldığını anlattı.

Aydın ifadesinde, “Türkiye’de resmi nikahlı eşim vardır ancak çocuğum yoktur. Uruguay’da yaşadığım sürede de Uruguay vatandaşı olan bir bayan ile evlendim ve bu evliliğimden de üç çocuğum vardır” dedi.

AÇILIŞTAN ÖNCE ŞARKÜTERİNİN TEMİZLİĞİNİ YAPMASINI İSTEMİŞ

Çiftlik Bank'ın kuruluş aşamalarından haberi olmadığını iddia eden Fatih Aydın, Bursa’da garsonluk ve temizlik gibi işlerde çalışırken, 3 yıldır görüşmediği kardeşi Mehmet Aydın’ın kendisini arayarak, “şarküterinin temizliğini yapar mısın” demesi üzerine şirketten haberinin olduğunu ileri sürdü.

URUGUAY’DA TUTUKLANMA SÜRECİNİ ANLATTI

Kardeşinin ‘gel bizimle çalış’ teklifini kabul ettiğinmi ve bir süre sonra Uruguay'a gittiğini anlatan Fatih Aydın, Uruguay'da büfecilik, fast food üzerine paket servis işi ve çim biçme işlerinde çalışırken, 8 Temmuz 2021'de polisler tarafından Interpol'de aranmasının olduğu söylenerek gözaltına alındığını söyledi.

Aydın, “Uruguay soruşturma makamına çıktım. O esnada kardeşim Mehmet Aydın’ın sahte olarak düzenletmiş olduğu Brezilya vatandaşının ismi yazılı olan kimliği üzerimde bulunca beni tutukladılar. Daha sonra bu kimlik kartını herhangi bir işlemde kullanmadığım için bana ceza vermediler ve Türkiye’ye iade sürecim başlamış oldu. 2 Kasım 2021 tarihinde Türkiye’ye iniş yaptım ve emniyet ekiplerince gözaltına alındım” ifadelerini kullandı.

SİSTEMİ BİLMEDİĞİNİ SAVUNDU

Çiftlik Bank'taki oyunun amacını sonradan öğrendiğini anlatan Aydın, “Bildiğim kadarıyla yumurta, süt, peynir gibi üreten şahıslara ürünlerin şarküterilerden tedarik edilmesi şeklindedir. Sistemin içinde kurulan şirketlerin kuruluşun amacını ve şirketlerin sermayelerinin nerede, nasıl temin edildiğini bilmiyorum” dedi.

‘OFİSİNE BİLE GİREMEZ OLDUM’

Kardeşi Mehmet Aydın’ın geçmişte küçük bir işletme ile başladığında ofisine girebildiğini ancak işlerin gelişmesiyle korumalar tuttuğu için kardeşine ulaşmasının zor olmaya başladığını anlattı.

Aydın, “Ofisine bile giremez oldum. Beni kardeşimin masasına dahi korumalar oturtmadı. Bu nedenle Çiftlik Bank oyun sistemine kaç kişinin üye olduğunu, bu üyelerden para alınıp alınmadığını para alındıysa ne şekilde nerede kullanıldığını bilmem mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

‘GENÇ, ATILIMCI İŞ ADAMI OLARAK TANITILIYORDU’

Mehmet Aydın’a ait şirketlerin kar edip etmediğini bilmediğini, sosyal medyadan takip ettiği kadarıyla büyüyen bir şirket olduğunu bildiğini söyledi. Fatih Aydın, kardeşi Mehmet Aydın’ın genç, atılımcı iş adamı olarak tanıtıldığını anlattı.

‘BİTCOİN ÜRETMEYE BAŞLADIĞINI HABERLERDEN ÖĞRENDİM’ DEDİ

Fatih Aydın ifadesinde, bitcoin cihazlarına ilişkin de soruları yanıtladı. Aydın, “Kardeşim Mehmet Aydın’ın bana söylediği üzere bitcoin üretim cihazları konusunda Osman Naim Kaya’nın kendisini dolandırdığını biliyorum. Ancak Paraguay’da bitcoin üretim tesisinin kurulup kurulmadığına dair herhangi bir bilgim yoktur” diye konuştu.

‘SD KARTTA SADECE PORTEKİZCE MÜZİKLER VAR’

Üst araması sırasında ele geçirilen SD karta ilişkin de konuşan Fatih Aydın, ele geçirilen SD kartın içinde Uruguay’da hapishanede kaldığı dönemde Brezilyalı bir mahkumun dinlemiş olduğu müziklerin yer aldığını söyledi.

TÜRKİYE’YE GİDİP TESLİM OLMASINI SÖYLEMİŞ

Çiftlik Bank'a Kıbrıs’ta kurulan şirketle ilgili prosedür gereği ortağı olduğunu ve maaş karşılığı şarküterilere ürün nakliyesi yaptığını da söyleyen Aydın, yurt dışına çalışmaya gittiğini, kardeşinin ekibiyle ters düştüğünü belirterek şöyle devam etti: “Türkiye’de Çiftlik Bank ile ilgili soruşturmaların başladığını görünce, diğer şüpheliler hakkında 17 bin yıl hapis cezası talep edildiğini duyunca korkutuğum için dönüş yapmak istemedim. Aynı zamanda o dönemde Uruguay vatandaşı olan eşim hamileydi.

Kardeşim Mehmet Aydın’a ‘ben Türkiye’ye gidip teslim olamam ancak sen git teslim ol bütün olan biteni yetkili makamlara anlat, gereği neyse yapılır, davanda haklıysan zaten ortaya çıkacaktır' dedim”

‘HAYAL GÜCÜ GENİŞ BİR İNSANDI’

Mehmet Aydın’ın Çiftlik Bank organizasyonunu tek başına yaptığına inanmadığını söyleyen Fatih Aydın, “Kendisi bilgisayar oyunlarına düşkün ve hayal gücü geniş bir insandı. Ancak yazılım bilgisi, pazarlama bilgisi yoktu. Kendisinin bir ekibi vardı kardeşim bu kişilerle birlikte bu organizasyonu çevirdi. Bu organizasyonda etkin kişiler bildiğim kadarıyla kardeşimin kayın pederi Hakan Uysal, Sinan Alper Ergün, Umeyr Karakoç, Osman Naim Karakaya, Cudi Cumhur Yurdakul isimli kişilerdi” dedi.

‘ŞİRKETLERDE BENİ SÖZ SAHİBİ YAPMADI’

Mehmet Aydın ile kardeşlik ilişkilerinin hiçbir zaman çok samimi olmadığını anlatan Fatih Aydın, “Kardeşim Mehmet Aydın’ın beni şirketine sözde ortak yapmaktan, maaş karşılığı şarküterisinde çalıştırmaktan ve Uruguay’da yaşadığım sürede 2 adet araç hediye etmekten başka hiçbir yardımı olmadı. Kurmuş olduğu şirketlerinde beni söz sahibi yapmadı” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Fatih Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı