Tosuncuk’un abisi Fatih Aydın adliyeye gönderildi
Çiftlikbank davasının kilit isimlerinden Fatih Aydın emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, 4 gün önce Türk İnterpol ekiplerince Uruguay’dan getirilmişti.
Türkiye’de en çok konuşulan dolandırıcılık iddialarına konu olan Çiftlikbank’ın ortaklarından Fatih Aydın’ın İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Emniyette susma hakkını kullanan Aydın, sabah saat 08.15’de Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.
Saat 10.00’da savcı karşısında olması beklenen Fatih Aydın’a özel avukatı bulunmadığı için İstanbul Barosu’ndan avukat atanmıştı.