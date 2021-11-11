‘Tosuncuk’un ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı

‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Çiftlik Bank davası sanığı Fatih Aydın, yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Çiftlik Bank davası kapsamında Fatih Aydın’ın tutuklanmasına karar verdi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilmesinin ardından geçtiğimiz hafta tutuklanan Çiftlik Bank davası sanıklarından Fatih Aydın, yargılandığı dava kapsamında bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

TUTUKLANDI

Mahkeme, Çiftlik Bank davası kapsamında Fatih Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın temmuz ayında Brezilya'da teslim olmasının ardından Türkiye'ye iade edilerek, 7 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın ise, tutuklu bulunduğu Uruguay'dan geçtiğimiz salı günü Türkiye’ye iade edilmişti.

Fatih Aydın, 5 Kasım'da Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanmıştı.

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