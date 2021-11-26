Trabzon’da hayat pahalılığı eylemi

Trabzon'da, son günlerde yapılan zamlara ve artan döviz kuruna tepki gösteren vatandaşlar, eylem yaptı. "Hükümet istifa" sloganları atan vatandaşlar, "Bu ses tencere tavası boş olanların sesi" diye haykırdı.

İsmail AKDUMAN

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Akşam saatlerinde Uzun Sokak'ta toplanan vatandaşlar tencere tava ile üst üste yapılan zamları ve dövizde meydana gelen rekor artışı protesto etti.

“Hükümet istifa” diye slogan atan vatandaşlar, Meydan Park’a kadar yürüdü. Bu sırada evlerinde bulunan vatandaşlar da yürüyüş yapan kalabalık gruba balkon ve pencerelerinden alkışlarla destek verdi.

“BU SES YOKSULLUĞUN SESİ”

Yürüyüş sırasında zaman zaman konuşma yapan vatandaşlar, şunları söyledi:

* Bu ses yoksulların sesi. Bu ses tenceresi tavası boş olanların sesi. Yani hepimizin sesi. Esnafın pandemide borçları birikti. Bu esnaf bu kirayı nasıl ödeyecek, soran yok. Bu öğrenci bu burslarla bu kredilerle nasıl geçinecek, soran yok.

* Bu işçiler asgari ücretle ay sonunu nasıl getirecek, soran yok. Bu memurlar ay sonunu nasıl getirecek, soran yok. Bizi ölüme mahkum ettiler.

* Yaşamaya yaşamıyoruz, ölmeye ölmüyoruz. Böyle düzen, böyle sistem olmaz. Bizim ekmek arası soğan yiyip susmaya niyetimiz yok. Bu düzen böyle gitmez.

“UCUBE SİSTEM ÜLKEYİ ÇÖKÜŞE GÖTÜRÜYOR”

Yürüyüşün ardından meydanda toplanan kalabalık adına açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Hayat pahalılığına, zamlara artık yeter. Tek kişinin karar verdiği bir ucube sistem, bu ülkeyi büyük bir çöküşe götürüyor.

* Ülkede bugün kıtlık var, açlık var, yokluk var. Bir avuç harami dışında herkes, kriz altında eziliyor. Döviz kuru yükseldikçe insanlar fakirleşiyor. Bir avuç harami ise servetlerine servet katıyor.

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