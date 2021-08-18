Trabzon’da hükümet konağı Rize’de öğretmenevi dere yatağına yapılmış

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan selleri ardından dere yataklarına yapılan binalar yeniden gündeme geldi. Rize'de öğretmenevi Fırtına deresi, Trabzon'da Çaykara Hükümet Konağı, halı saha ve bir çok apartman dere yatağında bulunurken, halen daha yapımına devam edilen inşaatların olması dikkat çekti.

İSMAIL AKDUMAN

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Batı Karadeniz’de yaşanan sellerden sonra dere yataklarının imara açılması ve bina yapılması yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık’ta dere yatağına yapılan binaların felaketinin boyutu arttırdığı söylendi. Islah çalışmalarıyla daraltılmış ve HES yapılarak suyu kuruma noktasına gelen dere yataklarına vatandaşların haricinde devlet kurumları da bina yapması dikkat çekti. Son örnekler Rize ve Trabzon’dan.

ÖĞRETMENEVİ DERE YATAĞINDA

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde ki Fırtına deresi kenarına yapılan öğretmenevi 2017 yılında hizmete girdi. İş insanı İdris Yamantürk tarafından karayolunun aşağı tarafına dere yatağına yaptırılan Yamantürk Öğretmenevi açılışına dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş AKP’li Milletvekilleri ve belediye başkanları ile iş insanı İdris Yamantürk ve ailesi katılmıştı. Yaşanan son sel felaketinin ardından öğretmenevinin bulunduğu alan tepki çekti.

ÇAYKARA’DA HÜKÜMET KONAĞI YAPILDI. YENİ BİNALAR HALEN YAPILIYOR

Trabzon’un Çaykara İlçesinde ise 2014 yılında eski hükümet konağı yıkılarak hemen arka tarafına beton duvarla ıslah edilen dere kenarına yaklaşık 4,5 milyon liraya yeni bir bina yapıldı. Yöresel mimariye uygun olarak yapıldığı ileri sürülen yeni hükümet binası 2016 yılında hizmete açıldı. Etrafı dik yamaçlarla çevrili olan ilçede dere yatağında ayrıca bir futbol sahası ile çok sayıda bina bulunurken, yeni inşaatların da yapımına devam edildiği dikkat çekti.

“DERE YATAKLARI HİÇ BİR ŞEKİLDE İMARA AÇILMAMASI LAZIM”

Öte yandan Uzman Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, Bozkurt ve Ayancık gibi Karadeniz’de çok fazla yerleşim yeri olduğuna dikkat çekerek,” Zamanla akarsu kuraklık, küresel iklim değişikliği gibi etkenler ile yatağını değiştiriyor ve daralmalar oluyor. Yerel yönetimler de suyun azaldığını düşünerek çok fazla su olamaması üzerine dere yataklarını ıslah çalışması adı altında biraz daha daraltıyor. Sonra bu dere yatağından kazanılan alanlar imara açılıyor. Devletin kama binaları da bir çok yerde dere yatağında bulunuyor. Sonra da böyle felaketler yaşıyoruz. Dere yataklarının hiç bir şekilde imara açılamaması lazım” dedi.