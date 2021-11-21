Trafikte kadınlara yönelik tacize karşı ‘Mor Konvoy’

Sinop Kadın Platformu, düzenlediği “Mor Konvoy” ile Sinop sokaklarında bir farkındalığa imza attı.

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25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında trafikte kadın sürücülerin yaşadığı taciz, mobbing, sözlü saldırı ve ötekileştirmeye karşı bir araya gelip şehir turunu tamamladı. Havaalanı yolunda başlayan ve şehir turu ile sona eren “Mor Konvoy”a 50'nin üzerinde araç katıldı.

Eylemlerinin amacını anlatan Sinop Kadın Platformu adına Asuman Aydoğdu, “Haklarımız, hayatlarımız ve birbirimiz için her yerdeyiz. 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesi bu yıl ikincisi düzenlediğimiz trafikte de var olan erkek egemenliği isyanımızı duyurmak için Sinoplu kadın sürücüler olarak ‘Mor Konvoy' oluşturduk. Kadınlar her yerde ve her yerde olmaya devam edecektir. Bizler ayrıcalık değil eşitlik istiyoruz ve bu haftaya bir farkındalık yaratarak başlıyoruz” dedi. (İHA)

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