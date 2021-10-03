Tramvayda arıza, durak kapatıldı
İstanbul Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Şehitlik Durağı elektrik kablolarındaki arıza nedeniyle kapatıldı. Seferler Topkapı yönünde yapılamazken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Topkapı yönüne giden bölümünde elektrik kablolarında arıza çıktı.
Topkapı yönünde tramvay seferleri yapılamıyor. Şehitlik Durağı kapatılırken yoğun kalabalığın oluştuğu duraklarda bazı yolcular duruma tepki gösterdi.
Ekiplerin arızayı gidermek için müdahalesi devam ediyor. DHA