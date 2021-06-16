Trol gibi sendikacı

Hükümete yakınlığı ile bilinen Sağlık-Sen'in Bayburt Şube Başkanı Cemil Kandemiroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla trolleri aratmadı. Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapan öğretim üyelerine “Hepiniz şerefsizsiniz, hainsiniz. Allah belanızı versin” diyerek hakaret etti.

HAİN, YAHUDİSİNİZ: Aynı zamanda sağlık memuru olan Kandemiroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde ‘kayyum rektör istemiyoruz' eylemi yapan öğretim üyelerine şu cevabı yazdı: “Hepiniz şerefsizsiniz. Hainsiniz. Yahudisiniz. Allah belanızı versin, inşallah.” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili bir haberi alıntı yaparak “Ulan seninle aynı memleketli olmaktan utanıyorum nasıl bir hain adamsın” dedi.

BAKANINI BEĞENMİYOR!: Kandemiroğlu, en üst amiri olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da eleştirdi: “Sağlık Bakanı ve Teknoloji bakanı sınıfta kalmıştır. Mayısta aşıyı çıkartıyoruz demiştiniz. Şimdi yıl sonuna diyorsunuz. Yahu kardeşim siz kim, aşı yapmak kim. Bırakın boş konuşmayı memleketin parasını çarçur etmeyin bari.”

KISAS-İDAM: Kandemiroğlu, Erdoğan'a yardımcı olması halinde yapacağını da şöyle açıkladı: “Tayyip Erdoğan beni Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapsın. Söz bir yılda Allah'ın izniyle her şey düzelecek. Ama tam yetki ile. İdam, kısas dahil. Ölümden sonra tüm sorumluluk benim. İnandık, iman ettik. En baştan her şeyi düzenleyeceğiz.”

ONUN BUNUN EVLADI: Kandemiroğlu, geçilmeyen yol ve köprülerden Hazine'nin ödediği 110 milyar TL'ye karşı çıkan birine ise şu cevabı verdi: “Lan onun bunun evladı sen devletin içindeki hain misin? Travestinin evladı.”