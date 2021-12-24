TRT’nin kasasında 11 çeşit döviz çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır, dövizlerin TL’ye dönüştürülmesi çağrısında bulunurken, kamu kurumu TRT’nin kasasından 11 çeşit döviz çıktı.

Deniz AYHAN

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TBMM'ye gönderilen Sayıştay'ın Ekim 2021 tarihli TRT raporuna göre TRT'nin kasasında 246 bin 205 Euro, 411 bin 147 Dolar, 392 bin 197 Sterlin, 22 bin 741 İsviçre Frangı, 3 bin 357 Kanada Doları, 5 bin 740 Avustralya Doları, 16 bin 5 İsrail Şekeli, 2 bin 74 Azeri Manatı, 4 bin 582 Türkmen Manatı, 951 bin 70 Özbek Sumu ve 58 bin 705 Japon Yeni olduğu belirtildi. Bu dövizlerin Türk Lirası olarak karşılığının 9 milyon 616 bin 593 TL olduğu açıklandı.

Sayıştay raporlarına göre TRT kasasında 2016 yılında 4 milyon 928 bin TL'lik, 2017 yılında 12 milyon 822 bin TL'lik, 2018'de 2 milyon 796 bin TL'lik, 2019'da ise 7 milyon 689 bin TL'lik döviz bulunduğu da belirtildi. Bu dövizlerin yurt dışında temsilcilikleri ve faaliyetleri bulunan TRT'nin zorunlu olarak döviz birikimi yapmasını gerektirdiği savunuldu.

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, “TRT 8 bin kişilik dev kadrosu ile, har vurup harman savuran kara bir delik” dedi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da, “Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sürekli yastık altındaki dövizleri bozdurma çağrısı yapıyor. Kamu kurumu TRT ise kasasında döviz stokluyor. Bu dövizler hangi gerekçe ile kasada bulunmakta, TL'ye güvenilmiyor mu? TBMM KİT Komisyonu'nda TRT yöneticilerine bu soruyu soracağız, mantıklı bir gerekçeleri var mı, değerlendireceğiz” diye açıklama yaptı.