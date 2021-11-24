TTB ve Tabip Odaları: Mesleğimizi yapamıyoruz, nefes alamıyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odaları, “Emek bizim, söz bizim” sloganıyla başlattıkları eylemin altıncı haftası kapsamında, sağlık hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla yeniden inşası için birçok ilde iş yerlerinde ve tabip odalarında basın açıklamaları düzenledi.23 Kasım Salı günü Kadıköy’den Ankara’ya doğru yola çıkan “Beyaz Yürüyüş” grubu ilk durak olan Kocaeli’ne ulaştı.

Latif SANSÜR

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TTB ile Tabip Odaları bir çok ilde yaptıkları ortak basın açıklamasında yirmi yılda iktidarın sağlık politikasının iflas ettiğini, sağlık bütçesinde emekçilere ayrılan yüzde 70'lik payın sağlıkta çöküş projesi ile birlikte yüzde 30'lara düştüğü, sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığının verilmediği dile getirildi. Koruyucu sağlık hizmetlerinin terk edildiği, sağlık hizmetlerinde basamaklandırmanın kaldırıldığı, kışkırtılmış sağlık talebi üzerine kurulan sistemin toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik değerlerini derinden sarstığı anlatıldı.

“VATANDAŞ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI YALNIZ BIRAKILDI”

İflas eden sağlık politikalarının altında ezilen vatandaş ve sağlık çalışanlarının yalnız bırakıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Halk nitelikli sağlığa erişemezken sağlık çalışanları giderek daha zor şartlarda çalışmaya itilmiştir. Uzun zamandır çalışma koşulları, ücretlendirme, özlük hakları konusunda dillendirilen sorunların çözümsüzlüğü; erken emeklilik, istifa, hekim göçü, tükenmişlik, hastalık, intiharlara yol açmıştır.

* Yaptığımız çalışmalar ve anketlerde hekimler ülkenin dört bir yanından ‘Mesleğimizi yapamıyoruz’, ‘Nefes alamıyoruz’, ‘Geçinemiyoruz’ demektedir. Her gün kamudan istifalar artarken, diğer taraftan yılda binden fazla genç hekim çalışmak için yurt dışına gitmektedir.

* Bugün iktidar toplumun sağlığına yönelik, hekim istifalarına, göçlerine yönelik hiçbir adım atmazken biz, ‘Bu topraklarda hekimlik yapmak için umut var, birlikte önlüğümüzün beyazına sahip çıkıyoruz, karanlığı aydınlatacağız ve artık söz bizim’ diyoruz. Biz ‘Taleplerimiz sizin için, bizim için, hepimiz için’ diyoruz.

“HALKIN SAĞLIK HAKKINA SAHİP ÇIKIYORUZ”

“Karanlığa karşı; Önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz” sloganı ile Kadıköy’den başlatılan yürüyüşe katılan “Beyaz Yürüyüş” hekimleri, ilk durak olan Kocaeli'ne ulaştı. Yürüyüş kolunun katılımıyla Kocaeli’nde düzenlenen basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi üyeleri ile hekimler katıldı. 25'inde Bursa'da, 26'sında Eskişehir'de olacak yürüyüş kolu Ankara'ya ulaştığı 27 Kasım’da yedi bölgeden ve tüm illerden gelecek hekimler ve sağlık çalışanları ile Beyaz Forum gerçekleştirilecek.

“DAHA İYİ BİR SAĞLIK ORTAMI İÇİN BİRLİKTE MÜCADELENİN YOLUNU AÇACAĞIZ”

Sağlık çalışanlarınca yapılan açıklamada “Beyaz Forum’da hep birlikte önümüzdeki dönemde daha iyi bir sağlık ortamı için birlikte mücadelenin yolunu açacağız. Sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı politikaların durdurulması, sağlık hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesi, sermayeye değil sağlığa bütçe ayrılması için önerilerimizi, taleplerimizi ve mücadele yöntemlerimizi konuşacağız. Emeğimiz sömürülmeden ve gelecek kaygısı olmadan bilimsel ve etik ilkeler içinde halk sağlığını önceleyen sağlık sisteminde hekimlik yapmak istiyoruz” denildi.

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