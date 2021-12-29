TTB’den dikkat çeken aşı uyarısı

Türk Tabipler Birliği (TTB) Türkiye’de aşı yaşının 5’e çekilerek; yasal düzenlemelerle ve aşı kampanyalarıyla toplumun en kısa sürede aşılanması çağrısı yaptı.

Latif SANSÜR

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TTB'nin iki haftada bir paylaştığı Pandemi Bülteni'nin 19'uncusu “Pandeminin Omicron Dönemi: Ne Yapmalı?” başlığıyla çevrimiçi olarak gerçekleşti. Bültenin sunumunu TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları yaptı.

İlk olarak Kasım ortasında rapor edilen Omicron varyantının önceki varyantlara göre daha fazla mutasyona uğradığını, daha kolay bulaşabildiğini ve bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü'nün “küresel riski çok yüksek” bildirimi yaptığını söyleyen Eroğulları, Covid-19 hastaları ile temastan 72 saat sonra PCR testi verilmesini ve Omicron'a özgü PCR testlerinin kullanılmasını önerdi.

“TÜRKİYE'DE İNSANLAR ÖLÜME TERK EDİLİYOR”

Türkiye'de salgının başından bu yana olduğu gibi yine insanların ölüme terk edildiğini ifade eden Eroğulları, her hafta bini aşkın ölüm varken herhangi bir önlem alınmadığını, filyasyon hizmetlerinin niteliksizleştirğini, ciddi bir aşı kampanyasına girişilmediğini dile getirdi.

Eroğulları, “Sağlık sisteminin ömrünün tükendiği, artık herkes tarafından fark ediliyor. Çökmüş bir sağlık sisteminde Covid-19 salgınının ekonomik krizle birleşmesi, yıkımı daha da ağırlaştırıyor. 28 Aralık'ta yani dün, iki ay sonra günlük vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı. Vaka sayısı bu hızla artmaya devam ederse, hastane ve yoğun bakımlarda sıkıntıların yaşanabilmesi olası görünüyor” diye ekledi.

“RİSKLİ HASTALIĞI OLANLAR KIŞ BOYUNCA ÜCRETLİ İZİNLİ SAYILMALI”

Bültenin son bölümünde TTB'nin 3 Aralık tarihli basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladığı önerileri hatırlatan Eroğulları, acil önerileri ise şöyle sıraladı:

* Aşı mülkiyetine son verilerek tüm dünyadaki toplumlarla aşı dayanışması kampanyası düzenlenmelidir.

* Türkiye'de aşı yaşı 5'e çekilerek; yasal düzenlemelerle ve aşı kampanyalarıyla toplum en kısa sürede aşılanmalıdır.

* Ekonomik-sosyal desteklerin ve kapalı alanların havalandırılması gibi genel halk sağlığı önlemleri bir bütün olarak ve filyasyonun amacına uygun olarak yapılmalıdır.

* Riskli ortamda bulunmak zorunda olanlar için FFP2-FFP3 tipi maskeler parasız sağlanmalıdır.

* Riskli ortamda çalışıp, bağışıklık yetmezliği gibi tehlikeyi artıran hastalıkları olanlar için en azından kış ayları boyunca ücretli izin verilmelidir.

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