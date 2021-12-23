TTB’den dikkat çeken Omicron ve aşı açıklaması

Türk Tabipleri Birliği (TTB), COVID-19 aşılarında tekrar dozlarının 3 aya çekilmesinin yeterli olmadığını belirterek, "Kış şartları ve Omicron varyantı varlığında; hiç aşılanmamış nüfustan en az 20 milyon kişinin tam bağışıklanması gerekirken, son bir ayda yapılan 1. doz aşı sayısı 637 binde kalmıştır." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Covid-19 aşılarında hatırlatma dozu için belirlenen sürenin altı aydan üç aya indirildiğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), hatırlatma dozu süresinin 3 aya çekilmesinin yeterli olmadığını belirtti.

“TEKRAR DOZLARININ 3 AYA ÇEKİLMESİ YETERLİ DEĞİLDİR”

TTB paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“COVID-19 aşılarında tekrar dozların 3 aya çekilmesi yeterli değildir. Kış şartları ve Omicron varyantı varlığında; hiç aşılanmamış nüfustan en az 20 milyon kişinin tam bağışıklanması gerekirken, son bir ayda yapılan 1. doz aşı sayısı 637 binde kalmıştır.”

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