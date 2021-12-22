TTB’den dikkat çeken Turkovac çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nı aşı kararsızlığına ve aşı karşıtlarının yanıltıcı söylemlerine yol açabilecek olumsuz durumlardan kaçınmaya, zaman yitirmeden Turkovaç ile ilgili tüm bilimsel verileri ivedilikle paylaşmasını istedi.

Latif SANSÜR

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TTB Merkez Konseyi ile Pandemi Çalışma Grubu ortak bir açıklama yaparak bilimsel çalışma sonuçları yayımlanmayan ve bilimsel ortamlarda tartışılmamış bir aşının güvenli ve etkili sayıldığına dair bakanlık açıklamalarının var olan aşı tereddüdünü daha da artıracağını açıkladı.

Açıklamada, “Türkiye'de üretilen bir aşının sadece ülkemizde değil dünyada da pandemiyi kontrol altına alma ihtimali, sevinçle karşılayacağımız bir durumdur. Ancak bunu yapmak için henüz uluslararası bilimsel hakemli bir dergide yer almayan faz 3 çalışmalarının bilimsel ortamlarda değerlendirilmesi, ardından fazların sonuçları ve bilimsel verilerinin paylaşılması gerekmektedir. Tüm bu sürecin ardından Acil Kullanım Onayı alınmalıdır” görüşü dile getirildi.

“UZMANLIK DERNEKLERİYLE PAYLAŞILMALI”

Açıklamada Uzmanlık Dernekleri, Türk Toraks Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği ile Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin “Henüz faz 3 aşaması sürmekte olan bir aşının hatırlatma dozu çalışması verilerine veya faz 3 çalışmasının küçük ölçekli bir erken aşama verisine dayalı olarak Acil Kullanım Onayı alması durumunda bu ‘onay' bilimsel olarak tartışmalı olacaktır” görüşünün dikkate alınması, araştırma sonuçlarının bilimsel ortamlarda, ilgili uzmanlık dernekleri ve meslek örgütleriyle zaman geçmeden paylaşılması istendi.

“BİRÇOK İNSAN AŞIYI BEKLERKEN HASTALANIP ÖLDÜ”

Aşı için emek verenlere teşekkür edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*Sağlık Bakanlığı'nın ülkemizde yapılan aşı çalışmalarına dair verdiği bilgiler başlangıçta umut verici olsa da söz verilen tarihlerde beklenen gelişmelerin olmaması, birçok insanın aşıyı beklerken hastalanıp ölmesine neden olmuştur.

*Aşı çalışmalarının yoğun emek gerektiren bir süreç olduğunu biliyor ve sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm emek verenlere çok teşekkür ediyoruz.

*Başta inaktive virüs aşısı (Turkovac) olmak üzere halen ülkemizde sürdürülen aşı araştırmalarının devam eden ya da tamamlanan aşamaları hakkında yeterli bilimsel bilgi ve veri Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmamıştır.

*Ayrıca faz 3 aşaması başlayan Turkovac aşısının hatırlatma dozu olarak uygulanacağı bir başka çalışmanın daha yürütüldüğü de bildirilmiş ancak bugüne kadar yapılan çalışmaların somut verileri bilimsel olarak açıklanmamıştır. Sağlık Bakanlığı'nın Turkovac için Acil Kullanım Onayı verildiğinin açıklaması, bilimsel çekincelere yol açacak niteliktedir.

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