TTB’den Omicron’a karşı sınırlama çağrısı
Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 varyantı Omicron'un ülkede baskın hale geldiğini belirttiği açıklamasında, "Aşılama, filyasyon, etkili havalandırma, nitelikli koruyucu malzeme, vardiyalı çalışma ve toplu taşımada yolcu sayısı sınırlaması başta olmak üzere önerilerimiz acilen uygulanmalıdır!” çağrısında bulundu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Aralık ayında vaka sayıları ve test pozitiflik oranında artışı gösteren veri tablosunu paylaşarak uyarılarda bulundu.
VARDİYALI ÇALIŞMA VE TOPLU TAŞIMADA SINIRLAMA ÖNERİSİ
TTB'nin konuyla ilgili açıklamasında, “Bugüne kadarki en bulaşıcı COVID-19 varyantı Omicron, ülkemizde baskın hale gelirken; aşılama, filyasyon, etkili havalandırma, nitelikli koruyucu malzeme, vardiyalı çalışma ve toplu taşımada yolcu sayısı sınırlaması başta olmak üzere önerilerimiz acilen uygulanmalıdır!” ifadelerine yer verildi.