TTB’den Prof. Dr. İlhan’a 15 gün meslekten men cezası

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'a Bursa'da DOSAB Kömürlü Termik Santrali için hazırladığı rapor nedeniyle 15 gün süreyle men cezası verdi.

Halil ATAŞ

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’a Bursa’da DOSAB Kömürlü Termik Santrali için rapor hazırlamasını gerekçe göstererek 15 gün süreyle meslekten men cezası verdi.

“HALK SAĞLIĞI VE ÇEVRESEL ETMENLERİ GÖZETMEDİ”

TTB, cezanın gerekçesini şu şekilde açıkladı:

* Bursa'da yapılacak olan termik santral ile ilgili hazırladığı raporun; bilimsel literatür bilgileri ile desteklenmediği, halk sağlığı ve çevresel etmenleri gözetmediği, termik santrali kurması planlanan firmayı destekleyen ifadeler içerdiği, özellikle enerji politikaları açısından gerçek olmayan ifadeler bulunduğu, bilimsel ve etik kuralları ihlal ettiği nedeniyle 15 gün süreyle meslekten men cezası ile cezalandırdı.