Tuğba Anlak cinayetine 25 yıl hapis cezası

Arnavutköy’de evinde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının gözü önünde Murat Uslu tarafından öldürüldüğü iddia edilen Tuğba Anlak'in cinayet davasında karar açıklandı. Mahkeme, Uslu’yu, ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Arnavutköy’de 31 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir çocuk annesi Tuğba Anlak, yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Murat Uslu tarafında, 6 yaşındaki kızının gözleri önünde silahla vurarak öldürmüştü.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Uslu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya Tuğba Anlak'ın ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Karar açıklanmadan önce son sözleri sorulan sanıklar, beraatlarına karar verilmesini talep etti.

25 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme, Murat Uslu'nun ‘hakaret' ve ‘tehdit' suçlarını işlediğine dair kesin delil elde edilmediği gerekçesiyle beraatına karar verirken, ‘kasten öldürme' suçundan takdir indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme, Uslu'nun arkadaşları olarak değerlendirdiği ve davada, ‘kasten öldürmeye iştirak' suçundan yargılanan Pelin Altun ile Mustafa Ünver'in bu suçu işlediklerine dair delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Murat Uslu’nun ‘kasten öldürme’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapsi istenirken, kendisine yardım ettikleri iddia edilen Mustafa Ünver ve Pelin Altun’un ise ‘kasten öldürmeye yardım’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.