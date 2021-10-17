TÜGVA, caminin içinde basın açıklaması yaptı

Büyükada İskelesi’nde tahliye krizi ve sosyal medyaya sızan kamuda kadrolaşma belgeleri ile gündemde olan TÜGVA, dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı. Vakfın Hakkari temsilciliğinin cami içinde basın açıklaması yaptığı görüldü.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu TÜGVA'ya dair ortaya atılan ‘kadro atama belgeleri' sonrası vakfın yetkili isimlerinden dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ederken, vakıf üyeleri bugün 81 ilde merkez camilerde, sabah namazında buluştu.

Vakıf üyeleri eş zamanlı olarak cami önlerinde basın açıklamasında bulundu. TÜGVA’nın Hakkari temsilciliğinin ise cami içinde basın açıklamasında bulunup fotoğraf verdiği görüldü.

O FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

İddialara ilişkin Türkiye'nin birçok noktasında eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştiren vakfın Hakkari il temsilciliğinin, cami içinde açıklama yaptığı görüldü.

O anların fotoğrafı, “Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun, meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denizler ordu bulutlar donanma yağdırsa…” notu ile sosyal medyadan paylaşıldı.

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