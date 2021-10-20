TÜGVA önergesi Meclis’te reddedildi

HDP'nin TÜGVA'nın araştırılmasıyla ilgili önergesi, CHP'nin TÜGVA ve TÜRGEV'in de bulunduğu vakıf ile derneklere kamudan yapılan kaynak aktarımlarıyla ilgili önergesi bugünkü TBMM Genel Kurulu'nda AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

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Son günlerde sıkça gündeme gelen TÜGVA Meclis Genel Kurulu’na da taşındı.

HDP, TÜGVA'nın araştırılmasıyla ilgili önergeyi, CHP ise; Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan ve aralarında TÜGVA ve TÜRGEV'in de bulunduğu vakıf ile derneklere kamudan yapılan kaynak aktarımlarıyla ilgili önergeyi Meclis Başkanlığı’na sundu.

Önergenin gerekçesinde, vakıfların kurucuların belirledikleri mal ve hakları bir amaca vakfetmek amacıyla kurulduğunu ancak son yıllarda vakıfların daha çok kamu kaynaklarından yararlanmak için kurulduğuna dikkat çekildi.

AKP VE MHP’NİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Konuya ilişkin yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi. HDP ve CHP'nin önerisi AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

CHP’DEN İLK AÇIKLAMA

Önergenin reddedilmesinin ardından açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “AKP yolsuzluk yapanları, hırsızları, eroin kaçakçılarını, hak gaspçılarını, devlet soyguncularını aklama partisine dönüştü” dedi.

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