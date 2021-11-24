‘TÜGVA verilerini sızdırmak’tan gözaltına alınan kişi tutuklandı

Türkiye Gençlik Vakfı’ndan (TÜGVA) 'belge sızdırılması'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Mahkemenin kararına tepki gösteren CHP grup başkan vekili Özgür Özel, "TÜGVA'ya kamu kurumu, TÜGVA'nın suç ve torpil belgelerine 'gizli belge' muamelesi yapanlar unutmasın" dedi.

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Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) belge sızdırılmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dernekte bir dönem yöneticilik yaptığı öne sürülen Ramazan Aydoğdu gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Aydoğdu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli, sonrasında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve ‘sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“TORPİL BELGESİNE GİZLE BELGE MUAMELESİ YAPANLAR…”

Mahkemenin kararına tepki gösteren CHP grup başkan vekili Özgür Özel, “TÜGVA’ya kamu kurumu, TÜGVA’nın suç ve torpil belgelerine ‘gizli belge’ muamelesi yapanlar unutmasın; Bu belgeyi sızdıranların değil yandaş vakıf torpiliyle kamuya girenlerin, kamuda yükselenlerin, buna aracılık edenlerin soruşturulacağı günler çok yakın!” dedi.

NE OLMUŞTU?

TÜGVA bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği öne sürülmüştü.

BAŞKANI ÖNCE BELGEYİ REDDETMİŞ SONRA ‘SIZDIRILDI’ DEMİŞTİ

Sosyal medyada paylaşılan belgeler için TÜGVA’dan yapılan ilk açıklamada, “Hiçbirinin TÜGVA ile alakası veya ilgisi yoktur” denilmişti. Bu açıklamadan bir gün sonra ise vakfın başkanı Enes Eminoğlu, “Bir kere belgeleri içeriden almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyor” demişti.

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