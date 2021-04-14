TÜGVA’ya devredilen kafeye CHP’li Özel’den tepki: Dindar ve kindar nesil yetiştirecekler!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'na(TÜGVA) MHP'li Manisa Belediyesi tarafından Şehzadeler ilçesinde kentin en gözde yerindeki bir kafenin 5 yıllığına ücretsiz olarak devredilmesi belediye meclisinin Nisan ayı toplantısında kabul edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı olağan meclis toplantısında komisyonda görüşüldükten sonra gündeme gelen kafenin TÜGVA'ya devredilmesi konusuyla ilgili olarak AKP ve MHP'li meclis üyeleri ‘Evet' oyu kullanırken, CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri ‘Hayır' oyu kullandı.

CHP'DEN KAFENİN TÜGVA'YA DEVREDİLMESİNE TEPKİ

Kafenin TÜGVA'ya devredilmesine tepki gösteren CHP'liler, kafenin önünde biraraya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katılarak tepkisini dile getirdi.

CHP'li Özel yaptığı açıklamada, kafenin TÜGVA'ya devredilmemesi konusundaki partisinin tavrının geçtiğimiz günlerde partili yöneticiler tarafından dile getirildiğini, ancak MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün tüm eleştirileri yanıtsız bıraktığını söyledi.

“DİNDAR VE KİNDAR NESİL YETİŞTİRECEK”

CHP Grup Başkanvekili Özel açıklamasında, TÜGVA üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve oğlu Bilal Erdoğan'ı sert bir dille eleştirerek şunları söyledi;

* TÜGVA burada ne yapacak. Recep Tayyip Erdoğan için kindar bin nesil yetiştirecek. TÜGVA, Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın örtülü genel başkanı olduğu, Türkiye'nin 81 ilinde aslında gölge Milli Eğitim Bakanı olarak çalıştığı, gittiği yerlerde Milli Eğitim Müdürlükleriyle imzaladığı protokollerle sözde eğitim vereceğiz diyen ve gençlerin yaşının kaldırmayacağı MEB müfredatının uygun olmadığı bir şekilde dini eğitim, din eğitimi altında hurafeler, çocukların kafasını karıştıracak dindar, kindar bir nesil yetiştiren yer.

* İnsanların dini seçme, çocuklarına dini öğretme gibi özgürlükleri var. Bu konuda kamu üzerine düşen görevi mevcut mevzuat dairesinde yapmakla mükellef. Ama dışarıdan bir vakfa ‘Sen dini eğitim ver' deyince iş değişiyor. Onlar bunu yaparlar. Cemaatler bu işi güzel yaparlar.

* 15 Temmuz'da bir bakmışsınız devletin eğitimi ve denetimi dışında yetiştirilmişler başka bir hiyerarşi içinde devlete, millete kafa tutarlar. Geçtiğimiz günlerde amiraller meselesinde söyledik. ‘Amiralin emeklisinden değil, sarıklısından kork. 15 Temmuz'u onlar yaptı' dedik.

* Bilal Erdoğan'ın ekibi yarının Türkiye'sinde devletin, milletin kuralını tanımadan hareket edebilecek bir ordu ve nesil yetiştirme niyetindeler. Millet iktidarı değiştirse de bizim neslimiz bize sadık dursun, kini muhafaza etsin demekteler.

* Devlet yönetimindeki değişse de biz başka kadroları hazır tutalım demekteler. Bunu için sözde eğitim kurumlarını ele geçirmekteler. Manisa'daki en önemli projede bunlardan birisi.

MHP'Lİ ERGÜN’Ü ELEŞTİRDİ

CHP Grup Başkanvekili Özel konuşmasında, kafenin devredilmesine sessiz kalan MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü de eleştirerek, belediye başkanının saraya hizmet ettiğini ifade etti. CHP'li Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

* Bu imzayı Cengiz Ergün attı. Bu imzayı MHP ve AKP'liler attı. Geçmişte TÜRGEV'in yaptığı benzer faaliyetler, TÜGVA'nın 2017-2019'da Manisa'da yapmaya çalıştığı ve bizlerin engel olduğu faaliyetler ortada.

* Ensar Vakfı'nın bu iki vakfın kardeşi olduğu ve Ensar’ın ne demek olduğu ortada. Bu imzayı atan Cengiz Ergün'e yakışır. Cengiz Ergün'ün iktidarda kaldıktan sonra midesi her şeyi kaldırır.

* Bizim esas sitemimiz 2014 ile 2019'ta. Biz zamanında bu adama güvenmeyin, bu adam girdiği kabın şeklini alır, bu adamın bir iradesi, siyaseti ve duruşu yoktur dedik.

* Cengiz Ergün kendisi seçecek herkesin suyuna giden, ama ne Cumhuriyet'in, ne Atatürk'ün, Cumhuriyet değerlerinin sonuna kadar koruyucu olmaz. Oy için yapar. Atatürk resmi, Türk Bayrağı asar, ama günü gelince hepimizi satar demiştik.

* O dönemler de bizim sözümüze inanmayıp ona kananlar oldu. O Cengiz Ergün Manisa'nın en önemli yerini Bilal Erdoğan'a verdi. Cumhuriyetin değerlerine alternatif eğitim verilecek bu yerde.

* Herkes, Cumhur İttifakı'nın seçilmiş belediye başkanını nasıl saraya hizmet ettiğini, nasıl Cumhuriyet karşıtı bu tertibe ve oluşuma kıyakçılık yaptığını görsün. İzmir'de CHP'li belediyelerin yönettiği yerlerde en güzel evlerde otur.

* Orada yaratılan özgürlük ortamında en güzel hayat biçimi yaşa. Babanın partisi CHP ile övün. Eşinin ve kızlarının yaşam biçimini CHP'lilere örnek göster. Onları kandır. Onlardan aldığın oyla dindar, kindar nesil için Bilal Erdoğan'a burayı ver.

* Yazıklar olsun. Nasıl bu insanların yüzüne bakacaksın. Bundan sonra Manisa'da sana siyaseti dar etmeyen, iki eli yakasında seni Manisa'da büyükşehir iktidarından indirmeyen ve bundan sonra sana huzur vermeyen kadrolar burada olacaklar. Bunun sözünü veriyoruz.

“TEMİZ SİYASETTEN YANA KİM VARSA BİLDİKLERİNİ SÖYLESİN”

AKP'li Yunusemre Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi Hamza Durmuş'un partisinden belediye ile AKP teşkilatı arasında rant kavgası yaşandığı gerekçesiyle istifa etmesi konusunda değinen CHP'li Özel, AKP'nin yönetme kabiliyetini artık savrulmaya başladığını söyledi. CHP'li Özel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

* AKP artık yönetme kabiliyetini kaybetti ve savrulmaya başlıyor. Artık kirlenmeni, koşuşmanın en üst noktasına gelmiş durumda. Hem Türkiye'de hem Manisa'da. Daha yerel seçimlerde Yunusemre Belediyesi'nden bir genç arkadaşımız Hamza Durmuş, AKP'den belediye meclis üyesi seçildi.

* Geçtiğimiz günlerde Hamza Durmuş partisinden istifa etti. AKP'den istifa etmek kolay bir şey değil. Her şeyi göze alacaksınız. Tertemiz olacaksınız, gelecek saldırıya, çamura da hazır olacaksınız.

* FETÖ'cü derler, terörist derler, hırsız derler, ahlaksız derler ve her türlü yalanı atarlar. Hamza Durmuş istifa etmiş ve diyor ki ‘Yerel yönetimle teşkilat arasındaki rant kavgası bitmedi ve bitmeyecek'. Bizim bunun üstüne söyleyecek sözümüz yok.

* Biz Bunu yıllardır görüyoruz ve biliyoruz. Ama artık genç bir belediye meclis üyesinin vicdanına sığdıramadığı, vicdanında taşıyamadığı bir şekilde ortalığa saçılmış bir rezalet söz konusudur.

* Biz CHP olarak, temiz siyasetten yana olan kim varsa bildiklerini söylesin. Kimse suça ortak olmak zorunda değil.