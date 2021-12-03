TÜİK’in enflasyon rakamlarına AKP’li ve MHP’li seçmenler bile inanmıyor

Metropoll Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından Ekim ayında halkın gıda enflasyonu hakkındaki algısı notu ile bir grafik paylaştı. Grafiğe göre, seçmenin yüzde 36’sı gıda fiyatlarındaki yıllık artışın yüzde yüzün üzerinde olduğunu düşünüyor. Aynı kişilere oy verdikleri parti sorulduğunda ise, AKP ve MHP seçmeni oldukları ortaya çıkıyor.

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Sencar'ın ‘Ekim ayında halkın gıda enflasyonu hakkındaki algısı' başlığı ile paylaştığı grafik, bir gerçeği gözler önüne serdi.

Şirketin yaptığı araştırmada, vatandaşlara “Sizce gıda ürünlerindeki yıllık fiyat artışı ne kadar?” sorusu yöneltildi.

Yüzde 50-100 arası fiyat artışı yaşandı diyenlerin oranı yüzde 34,4'te kalırken, vatandaşların yüzde 36'sı da gıda fiyatlarında yüzde yüzün üzerinde bir artış yaşandığını kaydetti.

GIDA FİYATLARINDA ARTIŞ YAŞANDI DİYENLERİN YÜZDE 33,5’İ AKP, YÜZDE 28,6’SI MHP SEÇMENİ

Yine aynı ankete katılanlara 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy verdikleri sorusu yöneltildi.

Yüzde yüzün üzerinde artış yaşandı diyen vatandaşların yüzde 33,5'nin AKP, yüzde 38,9'unun CHP, yüzde 37,9'unun İYİ Parti, yüzde 46,5'inin HDP ve yüzde 28,6'sının da MHP seçmeni olduğu ortaya çıktı.

TÜİK'in enflasyon rakamlarına AKP ve MHP'li seçmenlerin dahi inanmaması ise dikkat çekti.

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