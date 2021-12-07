Tüketici Ödülleri sahiplerini bekliyor

Ticaret Bakanlığı tarafında 2021 yılı faaliyetleri dikkate alınarak tüketici bilincinin geliştirilmesi için Tüketici Ödülü verilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2021 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda Tüketici Ödülü verecek.

Başvuruların 4 Şubat 2022 Cuma günü saat 17.30'a kadar “Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mh. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 9. Km.) No:151 Ek Bina (B Blok) 1.Kat Oda:107 Çankaya/ANKARA” adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.

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