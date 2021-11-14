Tunç Soyer, Bergama’da mağdur edilen esnafla buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama Belediyesi tarafından yapılacak Millet Bahçesi nedeniyle dükkanlarını tahliye etmesi istenen 14 Eylül Stadyumu’nun çevresindeki esnafla bir araya geldi. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Soyer, "Bu süreçte sizi yalnız bırakmayacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.

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Bergama’da 14 Eylül Stadı'nın alanını da içine alan bölgede yapılacak Millet Bahçesi projesi için tartışmalı süreç devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ilçedeki esnafla buluştu. Bergama Belediyesi’nin stadyumun etrafındaki esnafa tahliye yazısı göndererek 60 gün süre vermesinin ardından Başkan Tunç Soyer, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Soyer, “Süreci siz yaşıyorsunuz, biz de takip ediyoruz. Bildiğiniz gibi bununla ilgili bir dava sürecini de başlatmıştık. Fakat görünen o ki sorun var. Biz, bundan sonra nasıl bir yol izleyelim, bunu beraber konuşup kararlaştıralım diye geldik. Sizlerin fikirlerini, önerilerini almak istiyorum. Biz sonuna kadar yanınızda olacağız, hakkınızı koruyacağız” dedi.

“86 ESNAF ARKADAŞIMIZLA BİR OLUP AVUKAT TUTTUK”

Esnaf İbrahim Dericioğulları, “Biz mağdur olmak istemiyoruz” derken, Bergama Belediyesi meclis üyesi ve bölge esnafı İbrahim Turan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin davasını geri çekmesi isteniyor. Bu konuda sadece Büyükşehir dava açmadı. Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası ile iki şahıs da dava açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin davayı çekmemesini bahane göstererek bir siyaset yapılıyor. Biz bu konuyla ilgili 86 esnaf arkadaşımızla birlik olup bir avukat tuttuk. Üç tane dava açtık. Bir tanesi yürütmeyi durdurma kararı, bir tanesi yıkım ihalesi, diğeri de planlara ilişkin” şeklinde konuştu.

“NET METRAJLAR BELLİ DEĞİL”

Bölge esnafından Ertan Delbıçakoğlu, “Bergama Belediye Başkanımız Hakan Koştu toplantıda bize burasının ne şekilde yapılacağını, ne zaman başlayacağını, ne zaman biteceğini söyledi. Sol tarafta bin 600 metrekarelik alanda değişik metrajlarda dükkanlar görünüyor. Alanın herhangi bir yerine toplamda 3 bin 500 metrekarelik bir yer yapıldığında esnafın herhangi bir problemi kalmıyor. Bunu talep ettik. Ama projede kime verilecek, net metrajlar belli değil” ifadelerini kullandı.

“SİZİN SORUNUNUZ ÇÖZÜLMEDEN YENİ BİR ADIM ATILAMAZ”

Başkan Soyer ise sorunun net olarak ortada olduğunu söyleyerek öncelikle Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile konuyu görüşeceğini belirtti. Soyer, “Bana aktardığınız sıkıntıları onunla paylaşacağım. Üzerinde revizyon yapabileceğimiz ne vardır, onu anlamaya çalışacağım. Bu mesele tam anlamıyla müzakere edilmeden, sizlerin sorunu çözülmeden yeni bir adım atılamaz. Biz Büyükşehir olarak sizin menfaatiniz adına nerede durmamız gerekiyorsa orada dururuz. Hukuki süreçlerinize biz de müdahil oluruz. Bu süreçte sizi yalnız bırakmayacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Hiç endişeniz olmasın” dedi.

SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bergama’da eski stadyum alanını da içine alacak 51 bin 569 metrekarelik alana Millet Bahçesi yapılması için süreci başlatmıştı. Ardından Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü stadyum çevresindeki esnafa yazı gönderdi. Alanda “riskli yapı” tespiti nedeniyle ivedilikle yıkım yapılacağı, bu nedenle de 60 gün içerisinde tahliye işleminin yapılması istendi. Süreçte proje planlarına itirazlar gelirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi, odalar ve bazı kişiler ile esnaf dava açtı.

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