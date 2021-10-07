Tunç Soyer: Cumhuriyet mirasımızın çürümesine göz yummayacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, 35 milyon lira bedelle ihalesini kazandıkları ancak Özelleştirme İdaresi'nin ihalesini iptal ettiği Tarihi Elektrik Fabrikası için "Biz kararlıyız; Cumhuriyet mirasımızın çürümesine göz yummayacağız” mesajı paylaştı.

Sozcu.com.tr

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak’taki tarihi elektrik fabrikasını İzmir’e bir kültür merkezi olarak kazandırmak amacıyla düzenlenen ihaleye katılarak 35 milyon lira ödemeyi taahhüt etmiş ve ihale iptal edilmişti. İhale iptalinin ardından 2 yıl geçmesinin ardından bina yıkıma daha da yaklaştı.

“SİYASİ ÇIKARLAR UĞRUNA BELEDİYEMİZE TAHSİS EDİLMİYOR”

Bugün bir sosyal medya paylaşımında bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “35 milyon lira bedelle ihalesini kazandığımız Tarihi Elektrik Fabrikası siyasi çıkarlar uğruna belediyemize tahsis edilmiyor. Biz kararlıyız; Cumhuriyet mirasımızın çürümesine göz yummayacağız” mesajı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı videoda fabrikanın son halinin havadan çekim görüntülerine yer verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden şu bilgiler paylaşıldı:

* Özelleştirme İdaresi'nin sahip olduğu fabrika 2019 yılında ihaleyle satılmak istendi. İzmir Büyükşehir olarak bu değerli mirasımızın yerine gökdelen, avm yapılmaması, İzmir halkının kullanımına açılması için kanunlara uygun şekilde ihaleye girdik. Ancak 35 milyon TL bedelle kazandığımız ihale, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından iptal edildi. 2019 yılından beri tüm çağrılarımıza rağmen yetkili kurumlar sorunun çözülmesi için hiçbir adım atmadı.