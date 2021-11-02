Tunç Soyer, İklim Zirvesi’ne katılacağını duyurdu
İBB Başkanı İmamoğlu'nun ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Glasgow’da düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "güvenlik protokolünde çifte standart" nedeniyle zirveye katılmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Glasgow'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na katılacağını duyurdu.
Sosyal medyadan açıklamada bulunan Soyer, “Dünya Belediyeler Birliği Encümen Üyesi ve Sürdürülebilir Kentler Ağı Küresel Yönetim Üyesi olarak konuşmalar yapıp temaslarda bulunacağım. İzmir'deki iklim krizi çalışmalarımızı Glasgow'da global platforma taşıyacağız” dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde Glasgow'da düzenlenen COP26 İklim Zirvesi'nde, BM ve C40’ın davetlisi olarak 2 ayrı panelde konuşarak İstanbul'u temsil edeceğini duyurulmuştu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, “güvenlik protokolünde çifte standart” nedeniyle zirveye katılmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.