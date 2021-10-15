Tunç Soyer: Kadınların güç birliğine destek olacağız

Farklı coğrafyadan kadınların yaşam mücadelelerini aktardıkları Uluslararası Kadın Sempozyumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Sempozyumun açılışında Başkan Soyer, “Kadınların hak ihlallerine karşı mücadelelerini ve güç birliği oluşturmalarını destekliyoruz. Amacımız, ülkemiz ve dünyada her geçen gün artan kadına karşı şiddeti bir kere daha gündeme taşımak ve çözüm yollarını işaret etmek” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açılışını yaptığı Mustafa Necati Kültür Merkezi'ndeki ilk etkinlik Uluslararası Kadın Sempozyumu oldu. Farklı coğrafyalardan kadınların mücadelelerinin anlatıldığı sempozyuma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Ankara Milletvekili ve PM üyesi Gamze Taşcıer, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sibel Yanıkömeroğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu, Tarım Gazeteleri ve Yazarları Derneği Başkanı İsmail Uğural, CHP Kadın Kolları, akademisyenler, oda dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÇÖZÜM YOLUNU ORTAK MÜCADELEYLE BULACAĞIZ”

Geçen Mart ayında Türkiye’de kadın teması ile dört şehirde ilk kez düzenlenen Kadın Oyunları Festivali’nin 2021 final etkinliği; Uluslararası Kadın Sempozyumu'nun İzmir’deki açılışında konuşan Başkan Soyer, “Toprağa değer katan tüm emekçi kadınların Dünya Çiftçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Güçlü tarımın mimarları, sağlıklı gıdanın üretici kadınlarını kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımızı her alanda destekliyoruz. Tarım sektörünü de İzmirimizde birlikte büyüteceğimize ve geliştireceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

Sempozyumun aynı zamanda Ankara Sanat Tiyatrosu'nun Mart ayında başlattığı Kadın Oyunları Festivali'nin final etkinliği olma özelliğini taşıdığının altını çizen Başkan Soyer, “Dünyadan ve ülkemizden, kadın hakları alanında çalışan aktivistleri, siyasetçi, hukukçu ve sanatçıları, İzmir'de konuk etmekten onur duyuyoruz. Kadınların yaşadığı sorunları sanatla izleyiciye sunan Kadın Oyunları Festivali son derece yoğun bir ilgi gördü. Pandemi koşullarına rağmen Ankara, Bandırma, Çanakkale ve Ayvalık'ta düzenlenen festival etkinliklerine çok sayıda katılım olması ülkemizdeki kadın mücadelesi adına hepimize umut veriyor” şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Kadın Sempozyumu ile kadınların hak ihlâllerine karşı mücadelesini ve güç birliği oluşturmalarını desteklediklerini ifade eden Başkan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Amacımız, ülkemiz ve dünyada her geçen gün artan kadına karşı şiddeti bir kere daha gündeme taşımak ve çözüm yollarını işaret etmek. Şiddet gören kadınlar ayrı ülkelerde yaşayıp ayrı dillere, dinlere veya etnik yapılara sahip olsa da; yaşadıkları sorunlar ve mücadeleleri birbirine çok benziyor. Eşitlik, adalet, demokrasi ve özgürlük dünya kadınlarının temel ve meşru talepleri. Bu değerli sempozyumda ülkemiz haricinde Avrupa, İran ve Afganistan gibi farklı coğrafyalardan gelen kadınlar, kendi ülkelerindeki özgün mücadele deneyimlerini paylaşacak. Ortak mücadele yöntemleri arayacak.”

İklim krizi gibi insanlığı ve tüm canlıları etkileyen sorunların çözümünde kadınların iradesine duyulan ihtiyacın bir kere daha belirginleştiğinin altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu nedenle bugünün, 15 Ekim'in, kadın mücadelesinin önemli kilometre taşlarından biri olmasını temenni ediyorum. Açıldığı gün Uluslararası Kadın Sempozyumu'na ev sahipliği yapan Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde, kıymetli kadınların yüzünde ve yüreğinde, bu ufku ve mücadele kararlılığını iyi görüyorum. Buluşmamızın kadın mücadelesine kıymetli katkılar sunmasını ve tüm katılımcılar açısından verimli geçmesini yürekten temenni ediyorum” diye konuştu.

NAZLIAKA: EL UZATTIKÇA HAYATLARA DOKUNUYORUZ

Sempozyumun açılışında konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Biz kadınlar görünmez iplerle birbirimize bağlıyız. Kadın düşmanı zihniyete karşı bir araya geldik. Kadınlar için can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmek demek yaşam hakkından vazgeçmek demek olur. Biz CHP olarak İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini hayata geçirdik ve çağrı merkezi sunduk. Ücretsiz hukuki destek, psikolojik destek, ulaşım desteği gibi konularda destek veriyoruz. Çünkü hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz. El uzattıkça hayatlara dokunuyoruz. Eşitlik adına yerelde yol kat etmek adına İzmir Büyükşehir Belediyesi kadınları her yerde istihdam ediyor. Anahtar projesi, kadın gemici, kadın şoför, makinist, kadınları istihdam etmek adına yeni yerler şubeler açan Büyükşehir Belediyemiz ne mutlu ki Türkiye'ye örnek oluyor” dedi.

İYİ PARTİLİ YANIKÖMEROĞLU: ATAERKİL BASKIYI REDDEDİYORUZ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sibel Yanıkömeroğlu ise, “Kadının sözü berekettir. Kadının sözü cesarettir. Kırıp dökmek değil, yüceltmektir. Bizler, sahada kadınlara dokunarak kadınlara ekonomik özgürlüklerini, haklarını, konumunu en ileri noktaya taşımaya kararlıyız. Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin acilen çözülmesi gerek. Kadın ve erkek iş, aile ve kanunlar karşısında eşittir ve eşit haklara sahiptir. Sözde bahaneler üretilmemeli. Ataerkil baskıyı reddediyoruz. Şiddet normalleştirilmemeli. Bunlar önemli çözüm noktalarından biri. Mutlu kadınlar her zaman daha mutlu bir gelecek ve mutlu çocuklar yetiştirecek” şeklinde konuştu.

Sempozyumun ilk oturumu CHP Ankara Milletvekili ve PM üyesi Gamze Taşcıer moderatörlüğünde, Hukukçu Nazan Moroğlu, Afganistanlı kadın aktivist Valvala Jalal, İranlı kadın aktivist Masih Alinejad ve Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Federasyonu Başkan yardımcısı Başak Ovacık'ın katılımlarıyla yapıldı. Taşçıer, “İlk günden itibaren hep yanımızda oldunuz kadın dostu belediyeciliği hayata geçirdiği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kadınların hak ve özgürlük mücadelesinin evrenselliğinin vurgulandığı ve çok farklı coğrafyalardan kadınların kendi özgün mücadelelerini aktardığı sempozyumda, son günlerde zor günler yaşayan Afganistanlı kadınlar da unutulmadı.

Sempozyumun ikinci günü 16 Ekim'de ise Hukukçu Feyza Altun’un moderatörlüğünde İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Afganistan’ın ilk kadın valisi Habiba Sarabi, Belçikalı kadın aktivist ve eski senatör Simone Susskind ve Filistin asıllı sanatçı Reem Kelani konuşmacı olarak yer alacak. İkinci günün sonundaki etkinlik ise saat 20.00’de Aysel Yıldırım’ın oynadığı “Bir Kadın Uyanıyor” adlı tiyatro oyunu olacak.