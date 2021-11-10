Tunç Soyer, Meclis toplantısında açıkladı: Harmandalı’da çöp suyu ve metan gazı sızıntısı yok

Meclis toplantısında Harmandalı'da yaşanan heyelan sonrası yayımlanan ön bilimsel raporlara dayanarak açıklamada bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmirliler rahat edebilirler. Harmandalı Çöp Tesisi ile ilgili çöp sızıntı suyu ya da metan gazı sızıntısı söz konusu değil” dedi.

Sozcu.com.tr

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Toplantı öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri 10 Kasım nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, Harmandalı’da yaşanan heyelana ilişkin sunum yaptı

“HIZLI BİR ŞEKİLDE EYLEME GEÇTİK”

Alanda çalışmaların ve projelerin akademisyenlerle devam ettiğini ifade eden Devran, “Alınması gereken önlemler konusunda hızla harekete geçtik. Yaptığımız ihale sonrası etüt çalışmalarına başlandı. Akademik görüşler eşliğinde alanın izlenmesine devam edilmektedir. Kayma mekanizmasının belirlenmesi, çözüm yöntemlerinin belirlenmesi ve alınacak önlemlerle ilgili çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde eyleme geçtik. Alandaki yüzeysel suların ve kaynak sularının toplanması için drenaj hattı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Daha sonra yayımlanacak raporda alınması gereken ilave önlemler tarafımıza sunulacaktır. Çevre ve halk sağlığını etkileyecek her konu titizlikle takip ediliyor” dedi.

SOYER: “İZMİRLİLER RAHAT EDEBİLİRLER”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, “İzmirliler rahat edebilirler. Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ile ilgili çöp sızıntı suyu ya da metan gazı sızıntısı söz konusu değil. Bu Dokuz Eylül Üniversitesi hocalarından aldığımız ön bilimsel raporlarla tespit edilmiş durumda. Ama nihai rapor sanıyorum 1 ay sonra çıkmış olacak. Bu rapor doğrultusunda bir yerlerde fore kazık çakılması gerekebilir, bir yerlerde kamulaştırma yapmak, bina boşaltmak gerekebilir ama şu anda böyle bir durumun olmadığını söyleyebiliriz. Emin ellerdeyiz. Son derece titiz bilimsel bir çalışma yürütülüyor. Heyelan bölgesinde inklinometre kuyularıyla anında tespitler yapılmaya devam ediyor. Bu çalışmalar, heyelan bölgesinde doğabilecek herhangi bir büyük felaket olup olmayacağı konusunda da bizi bilgilendiriyor. Bir yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü olarak, diğer yandan hocalarımızın bize çizdiği rotada elbirliği ile çalışmaya devam ediyoruz. Final raporu doğrultusunda da ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.

Meclis’te ayrıca Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka ve Bayraklı belediyelerinin 2022 yılı bütçeleri oybirliğiyle kabul edildi.

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