Tunç Soyer’den döviz kuru açıklaması: Şehrimiz bir metro hattı kaybetti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk lirasının tarihi değer kaybı yaşamasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kötü ekonomi politikaları sonrası yaşanan kur krizi yüzünden yatırımlarımızın maliyeti 3.5 Milyar TL arttı" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bugün yaşanan kur krizinin belediyeye olan etkisini açıkladı. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım maliyetinin 3.5 milyar TL arttığını açıkladı.

“ŞEHRİMİZ 1 METRO HATTI KAYBETTİ”

Konuyla ilgili açıklamasında Soyer, şunları söyledi:

* Bildiğiniz üzere İzmir'de tüm raylı sistem yatırımlarını İzmir Büyükşehir olarak devlet desteksiz yapıyoruz.

* Kötü ekonomi politikaları sonrası yaşanan kur krizi yüzünden yatırımlarımızın maliyeti 3.5 Milyar TL arttı.

* Bu öyle bir miktar ki; şehrimiz 1 metro hattı kaybetti.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu, bugünkü kur artışının İBB'ye maliyetini açıkladı