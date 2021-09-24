Tunç Soyer’den öğrencilere yurt desteği: Başvurular başladı

Üniversiteli gençlerin barınma sorununun çözümü için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediyenin web sitesi üzerinden başvuruları almaya başladı. Sosyal medyadan gençlere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kıymetli gençler, hizmete aldığımız iki yurdumuzun ardından Örnekköy’deki misafirhanemizi de kız öğrencilerimizin kullanımına ayırdık. Hiç canınızı sıkmayın. Bu sorunu birlikte çözeceğiz” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurtların kapasitelerinin yetersizliği ve yükselen kira ücretleri nedeniyle barınma sorunuyla karşı karşıya kalan üniversite öğrencilerine yönelik çalışma başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, parklarda konaklamak zorunda kalan öğrencilerin durumlarını yakından takip ettiklerini belirterek, kampanyanın ilk işaretini vermişti. Kısa sürede hazırlıklarını tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri https://www.izmir.bel.tr/tr/Dayanisma adresinden talepte bulunan öğrenciler ve destek vermek isteyenlerin başvurularını almaya başladı.

Soyer, sosyal medya paylaşımında, “Kıymetli gençler, Hizmete aldığımız iki yurdumuzun ardından Örnekköy'deki misafirhanemizi de kız öğrencilerimizin kullanımına ayırdık. Başvurunuzu https://izmir.bel.tr/tr/Dayanisma üzerinden yapabilirsiniz. Hiç canınızı sıkmayın. Bu sorunu birlikte çözeceğiz” ifadelerini kullandı.