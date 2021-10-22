Tunceli Belediyesi’nin dinleti etkinliğine valilikten ‘corona’ engeli

Tunceli Belediyesi’nin düzenlediği ve 3 gün süren Tenbür atölyesinin son gününde Seyit Rıza Meydanı'nda yapılmak istenen müzik dinletisine corona virüsü gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Dinletiye izin verilmemesine tepki gösteren Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, "Anlıyoruz, halkların kültürü kendini var ettikçe birçok kesim rahatsız olacaktır" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren Tenbür atölyesinde sanatçılar Mikail Aslan ve Cemil Koçgün öğrencilere müzik eğitimi verdi. Atölyenin son gününde Mikail Aslan ve Cemil Koçgün merkez Seyit Rıza Meydanında yapacakları dinleti Tunceli Valiliği tarafından corona virüsü salgını gerekçe gösterilerek izin verilmedi.

MAÇOĞLU’NDAN VALİLİĞE TEPKİ

Dinleti etkinliğine izin verilmemesine tepki gösteren Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu şöyle konuştu:

* Uzun süreden beri güz etkinlikleri adı altında kendi doğamıza, kültürümüze, tarihimize, dilimize vurgu yapmak ve o dilde deyişlerimizi, beyitlerimizi söyleme adına uzun bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmadan 15 güne yakın planlanmıştı. Ama Salı gününden itibaren de bir atölye çalışması yapıldı farklı yerlerden misafirlerimiz ve dostlarımız var.

* Süreç içerisinde de bize bir hafta önce bilgilendirmek amacıyla yetkililer yazı yazdık. 4-5 gün bu çalışmaların sürmesine rağmen bugün saat 10.00 ile 11.00 arasında bize resmi bir yazı geldi. Yazıda çeşitli hassasiyetler Covid-19 ve benzeri şeylerden kaynaklı bu tür etkinliklere izin verilmeyeceğine dair valilik makamının bir yazısı elimize ulaştı.

* Yazıdan sonra uzun süre görüşmeler yapmaya çalıştık ama belli ki bu görüşmeler üzerinden hala bu halkın kültürünü, dilini, yaşam biçimlerini, değişlerini bir anlam ifade etmediğini görüyoruz. Biz yaşam hakkını, barışı, özgürlükleri savunuyoruz. Biz isterdik ki barışta, özgürlükte bu ülkenin doğası ve bütün alanlarında toplumların kendisini özgür hissettiği bir yaşam alanı olsun.

* Ama gel gör ki bugün antidemokratik bir uygulamayla karşılıyoruz. Anlıyoruz, halkların kültürü kendini var ettikçe birçok kesim rahatsız olacaktır. Biz de bunu protesto etmek amacıyla arkadaşlarımızla alınan kararda en azından bir iki tane dinleti yapıp çıkacağız.

Başkan Maçoğlu'nun konuşmasının ardından sanatçılar birkaç parça söyleyerek dinletiyi sonlandırdı.