Tunceli İl Özel İdaresi’nde ayağa kalkmayan memura ceza verildi

Tunceli İl Özel İdaresi'nde çalıştığı sırada amirinin geldiğini görmeyen Harita Kadastro teknikeri Özgür Kılıç'a “Niye ayağa kalkmadın?” denilerek “Kınama” cezası verildi. Kılıç'a verilen cezaya CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik tepki gösterdi.

AYAĞA KALKMAMAK ‘SAYGISIZLIK' SAYILDI

Tunceli İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘kınama' cezası konulu Harita Kadastro teknikeri Özgür Kılıç'a gönderilen belgede ayağa kalkmamak ‘görev sırasında amire hal ve hareketiyle saygısız davranmak' olarak nitelendirildi.

“‘BEN BURANIN KRALIYIM’ ANLAYIŞIYLA YÖNETİYORLAR”

Kınama cezasına ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, kınama kararının memura yapılan bir mobbing olduğunu söyledi. Çelik açıklamasına şöyle devam etti:

* Ayağa kalkmak ya da kalkmamak meselesi bir saygısızlık olarak algılanamaz. Disiplin yönetmeliklerinde böyle bir durum yok. Belli ki Nazif Yıldırım ‘ben buranın kralıyım, istediğim adamın sicilini bozarım, istediğimi harcarım' anlayışıyla amirlik yapmak ve o kurumu temsil etmekten ziyade belli ki oradaki çalışanlar üzerinde bir sindirme ve baskı uygulama yoluna giden bir anlayış yürütüyor ki bu da son günlerde bu gibi sıkıntılar yaratıyor.

* Bu gibi yöneticilerin böyle önemli kurumlara zarar vereceği söz konusu. Ayak kalkmak veya kalmamak bir nezakettir o anda fark etmemiş olabilir bunlar çok sübjektif konulardır. Memur bu kadar aşağılanamaz bu kadar baskı altına alınamaz, horlanamaz. Her vücut dilinden sen bir anlam çıkartırsan bu resmen diktatörlük, faşizm. Bu ceza memura mobbing'dir ve kabul edilen bir olay değildir. Bu olay kınama cezasını gerektirmiyordu.