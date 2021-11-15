Tunceli’de Seyit Rıza anmasına izin verilmedi

Tunceli'de Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilmesinin 84'üncü yılı nedeniyle yapılmak istenen anma ve basın açıklamasına izin verilmedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli’de Dersim Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Seyit Rıza ve arkadaşlarının idam edilmesinin 84’üncü yılı nedeniyle Seyit Rıza Meydanı’nda yapılmak istenen anma ve basın açıklamasına izin verilmedi. Anmaya platform bileşenlerinin yanı sıra HDP milletvekilleri Ebru Günay, Alican Önlü ve Tülay Hatimoğulları da katıldı.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİLER

Ancak hemen meydanın dışında, anma ve basın açıklamasına herhangi bir müdahale olmadı. Tunceli Valiliği’nin ‘pandemi’ gerekçesiyle aldığı karar tartışmalara neden oldu. Anma için bir araya gelenler karara tepki gösterdi.

Konuşmaların ardından oturma eylem gerçekleştiren grup daha sonra sanatçı Metin Kahraman’nın parçalarını seslendirdi.