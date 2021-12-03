Tunceli’de teröristler mağarada sıkıştırıldı! Çatışmada 1 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Ovacık kırsalında teröristlerin mağarada sıkıştırıldığını ve operasyonun devam ettiğini belirtti. Soylu, ayrıca, teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, şunları belirtti:

* Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları’nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

* Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor.

* Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma’mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu.

* Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.

TERÖRİSTLERİN 6 ODALI SIĞINAĞI İLE DEPOSU İMHA EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl kırsalında sürdürülen ‘Eren-Kış 6 Operasyonu’ kapsamında yapılan arazi taramasında, 1 depo ve 6 odalı sığınak tespit edildi.

Teröristlerin kullandığı depo ile sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve depo, içindeki malzemelere imha edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

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