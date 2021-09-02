Tunceli’deki 5 yangından 4’ü söndürüldü

Tunceli'de 5 bölgede çıkan yangından Hozat, Milli Park, Aktuluk ve Roj Deresi olmak üzere 4 noktadaki yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Pülümür Balpayam bölgesinde ise yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Türkiye’nin alan bakımından en büyük 2’nci, ekosistem ve yaban hayatı açısından da en zengin 1’inci Milli Parkı Munzur Vadisi’nin içinde kalan Fırtına Veli mevkisinde çıkan yangın, tamamen söndürüldü.

Yangına, iki yangın söndürme uçağı ile Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar, jandarma, Munzur Arama-Kurtarma, Tunceli ile Ovacık, Pertek, Hozat, Çemişgezek Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra gönüllülerle birlikte toplam 350 kişiden oluşan ekiple müdahale edildi ve 48 saatlik soğutma çalışmasının ardından tamamen söndürüldü.

Aktuluk Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangına, Tunceli Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, arazöz, emniyet ve jandarmaya ait TOMA ile müdahale edildi.

Yangın söndürme helikopteri de bölgeye sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Munzur Vadisi Milli Parkı’nda devam eden orman yangınına müdahale edilirken, 2 yangın söndürme helikopteri de bölgeye sevk edildi.

Helikopterlerle, yangın bölgesine bir kilometre uzaklıktaki Uzunçayır Baraj Gölü’nden alınan sularla havadan müdahale yapılırken TOMA ve itfaiye araçlarının karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, 10 saatlik soğutma çalışmasının ardından söndürüldü.

ROJ DERESİ KONTROL ALTINA ALINDI

Özel güvenlik bölgesi ve sarp olduğu için karadan müdahale yapılamayan Roj Deresi Mirik Mezrası’ndaki yangın 3 gün boyunca yangın söndürme helikopteriyle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Tunceli Valiliği, “Merkez Zel Dağı Kutu Deresi yangını, söndürme helikopterinin sabah erken saatlerden bu yana çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları havadan devam ediyor” açıklamasını yaptı.

BALPAYAM’DA YANGIN DEVAM EDİYOR

Pülümür Balpayam bölgesinde 2 gün önce çıkan orman yangını ise devam ediyor. Bölgede 2 yangın söndürme helikopteri müdahalesini sürdürüyor. Karadan da ekipler yangına müdahale etmek için çalışmalarına başladı. (DHA)