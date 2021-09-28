Turizm uygulama oteli öğrenci yurdu oldu, Bursa’da da yurt kapasitesi arttırılıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki turizm uygulama otelinin bu yılki eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine yurt olarak tahsis edildiği belirtildi. Gelişmeyi duyuran AKP İlçe Başkanı Osman Gökmen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Bursa'da da bir yıl içerisinde yapımı tamamlanması beklenen projelerle yurt kapasitesinin 15 bin 700'e kadar çıkarılacağı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Halil ATAŞ Yaşar ANTER

AKP Bursa Milletvekili Refik Özen, öğrenci yurtlarıyla ilgili açıklama yaptı. Özen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* Bursa'daki yurt kapasitemizi yaklaşık yüzde 80 arttırdık, arttırmaya devam ediyoruz… Bursa ilimizde 7 bin olan yatak kapasitesini bu yıl yapımı tamamlanan yeni nesil yurtların hizmete girmesi ile birlikte 9.600'e yükselterek üniversiteli gençlerimize barınma imkanı sağlıyoruz.

* Yine ocak ayında açılması planlanan 2 bin 600 yatak kapasiteli öğrenci yurdumuzla birlikte mevcut kapasiteyi 12 bin 200’e çıkartıyoruz.

* U.Ü işbirliğinde bir yıl içerisinde yapımı tamamlanması planlanan 2 bin yatak kapasiteli öğrenci yurdumuz ile BTÜ ile planlanan ve iki yıl içerisinde de yapımı tamamlanması öngörülen toplam bin 500 yatak kapasiteli 2 yeni yurdumuzun tamamlanmasıyla kapasite 15 bin 700'e çıkacaktır.

BODRUM’DA DA OTEL ÖĞRENCİ YURDU OLDU

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'nde bulunan 70 odalı ve yaklaşık 150 yatak kapasiteli turizm uygulama otelinin üniversite öğrencilerine tahsis edileceği duyuruldu.

Turgutreis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan otelin öğrenci yurdu olarak tahsis edilmesi için tüm girişimlerin tamamlandığını belirten AKP İlçe Başkanı Osman Gökmen yaptığı yazılı açıklamada, “Sorunun çözümündeki çaba ve katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, M.S.K.Ü. Denizcilik Yüksekokulu Müdürü Tuncay Kuleli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

ERDOĞAN’IN YURT ÇIKIŞI

Öğrencilerin yurt sorununa yönelik açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer vermişti:

* Ülkemizde iktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran, neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız ve bunu görmeden maalesef yalan yanlış, hiç ilgisi alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak ‘Türkiye'de şu anda yurt yokmuş' diye bu tür yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor.

* Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada ve bütün bu yurtlarla birlikte bütün kapasite ortada. Bu yurtlarımızda 2, bilemedin 3 kişilik kapasite ile öğrencilerimizi ağırlıyoruz.