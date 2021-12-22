Türk-Alman Üniversitesi 12 öğretim görevlisi alacak

Türk-Alman Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına 12 öğretim görevlisi alımı gerçekleştirecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türk-Alman Üniversitesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…