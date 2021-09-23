Türk-Alman Üniversitesi 9 öğretim üyesi alıyor

Türk-Alman Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 9 öğretim üyesi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türk-Alman Üniversitesi belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı (23.09.2021) tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.

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