Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü işçi alıyor

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre sürekli işçi kapsamında toplam 5 güvenlik görevlisi ve 9 temizlik görevlisi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 04.10.2021 -08.10.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

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