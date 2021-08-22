Türk Bayrağı’na ateş ettiler

Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı'nda bulunan isim levhasındaki Türk Bayrağı'na silahla ateş edilmesi sonucu 5 ayrı delik oluştu.

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İbradı Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı’ndaki isim levhasında bulunan Türk Bayrağı’na saldırı gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bayrağı hedef alarak silahla ateş etti.

Açılan ateş sonucunda bayrakta 5 ayrı delik oluştuğu, isim levhasındaki bazı harflerin de düştüğü görüldü. Olayla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, bayrak güvenlik güçleri tarafından değiştirildi. (DHA)