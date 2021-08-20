Türk kadınından Atatürk’e teşekkür

Taliban’ın yaptıklarıyla Atatürk’ün büyüklüğü daha çok anlaşıldı. Yurt dışında yaşayan Fatoş Akça, köyüne Atatürk heykeli yaptırdı

SAYGI ÖZTÜRK

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Afganistan'da Taliban, kızları ve kadınları sokağa çıkamaz hale getirirken, Atatürk Türkiye'sinin kadınları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetlerini ifade etmek için köylerine Atatürk heykeli yaptırdı… Kayseri Sarıoğlan'a bağlı Burunören Köyü 82 hane. Köyün önemli bölümü okumuş, devlet kademelerinde çalışmış ve emekliye ayrılmış. Yurt dışında yaşayan Burunörenliler de köylerinde eksik gördükleri Atatürk heykelini yaptırmaya karar verdi.

MİNNET DUYGUSU…

Atatürk heykelinin haricinde Aşık Veysel ve Nazım Hikmet büstlerinin yapılmasına da kadınlar öncülük etti. Heykel ve büstler yarın köyde düzenlenecek törenle açılacak. Açılışla ilgili bilgi veren emekli asker Cihan Korkmaz şunları söyledi: “Demokratik, laik ve üniter bir yönetimden yana olan Ata'sının devrim ve ilkelerine sahip çıkan Burunören halkı, Atatürk'e olan minnet ve saygısını belirtmek için bu adımı attı. Heykel ve büstlerin masrafı köyünden hiç kopmamış iş kadını Fatoş Akça ve Süleyman Görgülü tarafından karşılanarak köyde yerini aldı. Ne mutlu buna vesile olanlara.”

Ulu Önder'e saygı duruşu

Yarın yapılacak açılış töreni öncesi kadınlar, kızlar Atatürk heykelinin önünde saygı duruşunda bulundu ve köylerine bu heykeli yaptıranlara teşekkür etti. Açılış sonrası da halk müziği sanatçıları konser verecek.