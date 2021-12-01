Türk lirası böyle eridi: 20 günde 400 lira

TBMM'deki basın toplantısında 100 doların karşısında Türk lirası banknotlarını elinde tutarak açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Altay, "11 Kasım’da 100 dolar 970 liraydı. Aradan 20 gün geçti. 100 dolar 1370 lira oldu. Allah esirgesin, önümüzdeki haftalarda karşınıza çıktığımda kaç lira göstereceğimi bilmiyorum. Paraları tutmaya elim yetmiyor" dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslenen Altay, "Çizdiğin o pembe tablo yok Türkiye’de" ifadelerini kullandı.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair konuştu.

Türk lirasında değer kaybına dikkat çeken Altay, “İktidarın devraldığı ülkede dolar 1,60 liraydı. Tek adam rejimine geçtik 4,70 lira oldu. 11 Kasım'da 100 dolar 970 liraydı” dedi.

“İŞTE SOMUT GÖSTERGESİ”

100 doların karşısında Türk lirası banknotlarını elinde tutarak açıklama yapan Altay, “Aradan 20 gün geçti. 100 dolar 1370 lira oldu. Ekonominin ordinaryüsü 100 doları bu hale getirdi. Şimdi tablo bu. Allah esirgesin, önümüzdeki haftalarda karşınıza çıktığımda kaç lira göstereceğimi bilmiyorum. Paraları tutmaya elim yetmiyor. Danışmanlarımdan yardım isteyeceğim. Ordinaryüsün Türk parasını dolar karşısında nasıl pul ettiğini somut göstergesidir. 2 haftada, 20 günde 400 lira üstüne koymak zorunda kaldık 100 dolar almak için. İşte tablo bu” diye konuştu.

“İNSANIMIZIN GERÇEK HALİ BU”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Stokçulara bu ülkeye mezar edeceğim” sözleriyle ilgili de Altay, şunları söyledi;

“Keşke stokçu olsa da, stokta mal olsa da sen de bu fırsatçılara ülkeyi mezar etsen. Üretim yok ki stok olsun. Sanal büyüme rakamlarını vererek bu iş olmaz. Türkiye bir gerçeği var. 24 milyon hale var bu ülkede. 34 milyon 640 bin insanımızın bankalara borcu var. 3 milyon 700 bin kişi ise kara listede. Her 100 haneden 16 tanesi kara listeye girmiş vaziyette. İnsanımızın gerçek hali bu. Erdoğan'ın çizdiği o pembe tablo yok Türkiye'de. Erdoğan'ın herhalde işsizlikten, açlıktan, kıtlıktan haberi yok.”

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