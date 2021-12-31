Türkiye 2022 yılına ‘merhaba’ diyor

Türkiye genelinde 2022 yılına vatandaşlar kutlama yaparak giriyor. İstanbul Karaköy'de vatandaşlar davul ve zurnayla eğlenirken, insanların Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın ettiği görüldü.

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Türkiye genelinde yılbaşı kutlamaları coşkulu bir şekilde gerçekleşiyor. İstanbul Karaköy’de vatandaşlar, iki davulcu zurna eşliğinde yeni yıl için sokağa çıktı.

Sesi duyan vatandaşlar davul ve zurnanın etraflarına toplanırken, bazı insanlar dans ederek eğlendi, kimiyse cep telefonuna sarılarak, o anları kayda aldı. Eğlenen bazı insanlar davulculara bahşiş vermeyi ihmal etmedi.

VATANDAŞLAR İSTİKLAL CADDESİ’NE AKIN ETTİ

Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne vatandaşlar bu yılda adeta akın etti. Yeni yıla dışarıda girmek isteyen vatandaşlar soluğu Taksim ve İstiklal'de alırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı’nda kutlayan vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem alındı. Getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi.

Atlı birlikler ve zırhlı araçlarda hazır bekletilirken, alana giriş çıkışlarda polis tarafından vatandaşlar didik didik arandı. Meydandaki güvenliği sağlamak için devriye gezen ‘Atlı Polisleri’ gören vatandaşlar ve turistler cep telefonlarına sarılıp, fotoğraf ve video çekti.

Taksim Meydanı’na girişlerde kurulan uygulama noktasında alana giriş yapan kişiler hem üst aramasından geçirildi, hem de maske, hijyen ve mesafe konusunda uyarıldı. Polis araçlarındaki megafonlarla sürekli olarak maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması konusunda anonslar yaptı.