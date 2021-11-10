Türkiye Ata’sını böyle andı! Bu sevda bitmez

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında, ölüm saati olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Sürücüler 09.05'te kontak kapatıp, araçlarından indi, saygı duruşunda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83'üncü yıl dönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor. Saatler 9’u 5 geçe İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sürücüler, araçlarından inerek 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Bu esnada köprüsünün altındaki boğazdan geçen yerli ve yabancı gemiler siren çaldı. Saygı duruşunun ardından sürücüler, araçlarına binerek köprüden ayrıldı. Trafik bir dakika boyunca köprüde durdu.

O noktalardan biri de Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli oldu. Sürücüler 09.05’te kontak kapatıp, araçlarından indi, saygı duruşunda bulundu.

Saatler 09.05 olduğunda E5 Karayolunda sürücüler, araçlarından inerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Aracını durduran ve saygı duruşuna geçen vatandaşlar ise havadan drone ile görüntülendi. Siren sesinin ardından saygı duruşunu sonlandıran sürücüler, araçlarına binerek yollarına devam etti.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde Yenikapı-Hacıosman metrosunda da 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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